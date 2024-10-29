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國稅局為推廣雲端發票，舉辦多次「雲端種樹趣 e 起集點樹」3次抽獎活動，將送出現金10萬、MacBook Pro或iPhone等高單價獎品，民眾發現中獎名單重複度特別高，國民黨立委王鴻薇也質疑，財政部疑似做假，「重複得獎率之高，可以申請金氏世界紀錄」，她已發文要財政部調查，如果有不法情事，一律依法送辦，絕不寬貸。為鼓勵民眾從消費索取發票到發票儲存、捐贈及兌領獎全程無紙化，環保愛地球，財政部特別舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，活動期間從6月6日至9月30日止，只要儲存雲端發票、新增載具歸戶、設定領獎帳戶、透過App兌獎、捐3張雲端發票，都可以累積抽獎機會，獎項有頭獎現金10萬元、MacBook Pro、iPad Pro、Panasonic廚餘處理機、Dyson洗地吸塵器、捷安特自行車及電子禮券等，並有3次抽獎，開獎時間分別為8月1日、10月1日及10月25日，每人每期限1次中獎機會，若當期未中獎，抽獎機會可保留至下期抽獎活動。根據國稅局統計，有報名註冊的人有9萬多人，符合抽獎資格的人次落在在12萬至13.6萬人之間，抽獎人次甚至超過註冊人次，而最後一次抽獎得獎名單也在10月31日前公布於活動網站及台北國稅局FB粉絲專頁。不過，在台北國稅局在臉書公布得獎名單後，卻有民眾發現中獎人重複性高，網友也湧入臉書留言，有人質疑「一般人中獎都很難了，還重複中大獎？還好幾個人重複？這是集體吃相難看？」也有人直接把重複的可疑名單框列出來，還有人酸說「朝聖一下，怎麼有人如此幸運？」也有人說「好強喔 中的人一直重覆就算了，還連續中到一樣的獎品！要國中老師快點重新教他一次機率，這樣的機率到底怎麼算啊？」、「中獎名單可以不同期重複也太厲害了... 中獎人全是天選之人，比通過國家考試還厲害」、「這重複中獎機率會比雷劈還低嗎？」不僅民眾有質疑，國民黨立委王鴻薇也在臉書發文，她質疑財政部疑似做假，「重複得獎率之高，可以申請金氏世界紀錄」，今被民眾發現，得獎名單重複度特別高，梁姓、高姓、吳姓、陳姓中獎人幾乎輪流或共同得獎，財政部至今未對社會大眾回應。她也已發文給財政部，要求他們必需針對重複得獎問題、以及得獎人是否為廠商、財政部相關人員一併調查，如果有不法情事，一律依法送辦，絕不寬貸。對此，財政部臉書小編也已表示，有關「雲端種樹趣 e起集點樹」活動終極抽獎得獎名單，收到各位的反映了，已轉知相關單位了解中，謝謝大家。台北國稅局目前則僅簡單回應媒體，在抽獎記者會都有律師全程見證，一切合法，對於這次抽獎引發熱議，未來活動會再精進。