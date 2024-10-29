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校園霸凌事件並非只發生在學生身上。南投縣議員簡千翔指出，過去兩年他接觸不少師長被霸凌的案件，包括學生搶老師手機、嗆聲「我知道你家在哪」、老師寫黑板時被拿椅子砸頭送急診，甚至有家長不斷騷擾，最後老師離職、校長調職，還因身心受創長期吃藥。他呼籲主管機關重視教師被霸凌的痛、站出來當教師後盾。簡千翔今（29）日在縣議會質詢時指出，校園霸凌不僅止於學生之間的強凌弱、或老師霸凌學生，也有少數教師被學生或家長霸凌，得不到援助被迫獨自面對。他擔任議員快2年，已接觸不少教師被霸凌的案件。他舉例說，有一名國中老師沒收學生手機，學生竟因此搶走老師手機，並嗆「我知道你家住在哪裡，你要小心點！」另名老師制止學生上課胡鬧，轉身寫黑板背對學生時，被學生持木椅自後砸頭，受傷送急診。此外，親師衝突也疋不少，有小學生適應不良，家長邀家長會長向學校施壓要求轉班，未遂後大聲咆哮。還有家長不斷騷擾校長，最後老師受不了離職，調職的校長還落得身心受創、長期吃藥。簡千翔感慨夫子心聲「甘苦有誰知」，教師被學生或家長霸凌屬於職場霸凌，教育處不只要保護學生，也該重視教師們的痛、維持良好教學環境。教育處長王淑玲強調，校園通報管道是暢通的，她呼籲教師遇到霸凌不要隱忍，教育處會力挺老師，畢竟教書已夠辛苦，若還要忍受霸凌，真是情何以堪。