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近兩年來，零售媒體聯播網（Retail Media Network，簡稱「RMN」）迅速成為行銷領域的熱門話題。無論是國際零售巨頭如亞馬遜和沃爾瑪，還是國內的momo與全家等企業，皆積極投入這個蓬勃發展的領域。如今，全球擁有龐大用戶基礎的Uber也不落人後，藉由其叫車服務Uber與外送服務Uber Eats所累積的數據優勢，推出了Uber Ads，並於近日在台灣市場推出程序化購買功能。Uber選擇了成果行銷（SalesFrontier）作為其在台灣的首發程序化購買合作夥伴，期望藉此為台灣的品牌提供更靈活且高效的廣告投放選擇。不同於傳統的RMN廣告，Uber Ads結合了「Uber Eats外送＋Uber叫車」的消費行為數據，充分運用交通服務、地理位置、點餐習慣與消費金額等數據，讓品牌能夠在最恰當的時機與用戶互動，從而提供更具針對性的廣告解決方案。Uber在全球約有1.5億月活用戶，在台灣每月也有數百萬人使用，且多為年輕、高消費力的受眾群體，特別是在18至34歲年齡段占51%、35至54歲也占42%*，廣告主可以藉此接觸到消費力和廣告互動性均較高的群體。Uber的廣告曝光形式也尤具優勢，相較於社群媒體和串流平台，展現更高的互動意圖。Uber旅程中廣告（Journey Ads）能夠讓廣告主與用戶在乘車之際進行1對1溝通，沒有其他廣告素材在旁，品牌擁有100%的廣告曝光率，一趟旅程平均20分鐘，廣告平均觀看時間可達90至100秒，更能加深乘客對品牌的印象。身為Uber Ads程序化購買首波合作夥伴，成果行銷成立於2009年，專注於提供頂尖的行銷技術解決方案，尤其在程序化購買、數據分析等領域具有領先地位。自2017年起，成果行銷成為Google DoubleClick Marketing Partner亞太區合作夥伴，並於2018年成為Google Marketing Platform Sales Partner，顯示出在行銷科技領域的深厚實力。在與Uber Ads合作中，成果行銷憑藉扎實的技術與數據服務，能協助廣告主更精準地進行廣告投放，並提供實時的廣告效益分析。SalesFrontier辦公司設立於台北，並在上海、香港等地均有業務合作。在台灣，Uber Ads已累積多元成功案例，涵蓋金融、汽車、消費品、遊戲、NGO和零售等多個領域。首波程序化購買廣告由台灣領先影音平台於奧運前透過成果行銷的DV360（Display&Video 360）系統，將廣告投放至Uber旅程中，該廣告在未設定任何鎖定條件的情況下，點擊率達到了2%，平均觀看時間超過70秒，這些表現均遠高於市場平均水準，展現了Uber Ads的高互動性。此外，台北捐血中心利用旅程中廣告版位，鎖定捐血中心半徑內乘客，在大台北地區成功進行大規模捐血活動宣傳，觸及了大量年輕、具行動力的受眾，平均廣告點擊率達到2.13%，且線下人流成長了25.2%，顯示了Uber Ads利用地理數據精準鎖定的優勢。目前，Uber Ads推出的程序化購買主要應用於Uber旅程中廣告（Journey Ads），未來也計劃擴展更多元的廣告版位，以滿足市場需求。品牌可透過這種程序化購買，更高效地取得廣告版位，同時由Uber Ads協助監控廣告上線與結案報告，最大化媒體投放效益。此外，透過成果行銷，廣告主還可以更輕鬆實現跨境廣告投放，進一步完善其全球行銷策略。Uber Ads台灣負責人Andy Hsu表示：「我們期待程序化購買能夠開啟新的篇章，讓台灣更多的客戶能夠順利出口跨境推廣行銷，同時也希望藉此機會讓更多國際客戶順利在台灣落地。」成果行銷負責人Peter Chen也表示：「Uber Ads是市場上領先的Retail Media Network，結合成果行銷在業界扎實且專業的程序化購買技術與數據服務，我們不僅提升了廣告投放的精準度，也讓客戶能夠即時掌握廣告效益，為其下一步行銷策略提供可靠的數據支持。這正是我們致力於為客戶創造最大價值的具體體現。期待與Uber Ads一起創造出更多不一樣的火花。」