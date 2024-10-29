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「卡神」楊蕙如與蔡福明兩人，在2018年日本關西機場事件，侮辱外交部駐大阪辦事處，導致處長蘇啟誠自縊，台北地檢署查出楊蕙如「帶風向」，楊、蔡2人被依《刑法》140條「侮辱職務罪」，各判處可易科罰金之刑5月確定，但兩人不服判決，提釋憲，憲法法庭認為侮辱職務罪因違反言論自由而失效，發回高院更審，今（29）日開庭，不過出庭的兩人，均否認犯罪。今年5月24日憲法法庭宣告違憲後，此案判決廢棄並發回台灣高等法院，高院今（29）日下午2點30分首次開庭，傳訊楊蕙如及蔡福明。兩人一前一後，分開抵達台北高等法院，楊蕙如和律師一起進入高院時，媒體追問：「是不是覺得大法官救了妳」，楊蕙如沒有任何回應。不過楊蕙如和蔡福明在法庭上皆主張「全部無罪」，並指原審判無罪部分不上訴，法院認為有罪部分無罪。因檢察官認為被告上訴無理，律師團反問檢察官認為無理的理由是什麼？律師團指檢察官一方面肯認憲法法庭判決，一方面又說被告上訴無理，希望有更多闡釋才利答辯。承審法官表示，本案看起來要審的是「全部發回」而非針對哪部分發回，請雙方再表示意見，定於11月19日續行準備程序。而楊蕙如離開高院時，媒體詢問：「有跟法官說什麼嗎？」楊蕙如簡短回答：「沒有，謝謝。」就和律師一起搭車離開。