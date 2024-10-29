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川普近日再掀保護費之說，台股走勢震盪，今（29）日慘跌超過270點。受惠川普力挺比特幣，全台唯一一檔與數位資產和交易所等標的相關的ETF國泰數位支付服務（00909）大漲超過4%，創下成立以來淨值新高點，今年以來漲幅已逾3成，最新價位來到30.77元，後市漲幅大受看好。00909為目前台灣唯一一檔與數位資產、交易所、加密貨幣資產等關聯度高的ETF，基金第一大持股MicroStrategy，是持有比特幣最多的上市企業，第二大持股PAYPAL今年也有3成以上的漲勢。美國證管會（SEC）於今年1月核准首批直接投資比特幣的ETF在美國上市，吸引資金湧入。由於川普在競選期間多次公開支持數位資產，驅動比特幣走強，價格突破7萬美元，為6月來首見，被認為是「川普交易」帶動的行情。比特幣採礦商如MARA Holdings、Riot Platforms、加密貨幣交易所Coinbase Global，以及手上握有大量比特幣的MicroStrategy也聞訊大漲5至12%。