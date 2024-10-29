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羈押即將期滿的前台北市副市長彭振聲，今（29）日法官裁定，自民國113年11月2日，再延長羈押兩個月，這也是目前涉入京華城案，延押確定的第三名涉案人員。彭振聲被裁定延押及禁見的理由是，法官認為彭振聲犯罪嫌疑重大，業經被告自承部分事實在卷，並有羈押聲請書、延長羈押聲請書所附事證可稽，堪認聲請人已釋明被告符合犯罪嫌疑重大之要件，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪。被告與本案共犯間之犯意聯絡、行為分擔為何等重要事實，均尚有未明，有待檢察官釐清。本件既仍有諸多重要待證事實未明，而被告目前亦仍有不據實陳述之情形，被告與共犯間亦有互相配合為不實陳述之動機及可能，應認有相當理由足認被告有勾串共犯之虞。衡酌羈押對被告權利之限制，及以羈押手段防免被告與共犯勾串，確保本案司法權行使之有效程度，認有延長羈押及禁止接見、通信之必要。