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美國總統候選人川普（Donald Trump）再度提到台灣偷了美國的晶片生意，應支付保護費，台股今（29）日終場下跌271.48點，跌幅1.17%，收在22926.59點，也是亞股中表現最弱的。金管會也出面喊話，信用交易整戶擔保維持率為 169.95%，仍在相對穩健的水位，會持續密切關注國際金融市場變化。金管會證期局表示，美股除費城半導體指數小跌0.02%外，其餘道瓊、NASDAQ、S&P500指數小幅上漲，漲幅介於0.26%至0.65%。台股收盤指數22926.59點，下跌271.48點，跌幅1.17%，成交量3417.87億元，外資賣超277.21億元。若與其他亞股表現相較，同時段，香港股市上漲0.34%，韓股跌0.28%，上海跌0.72%，新加坡股市跌0.07%，日本漲0.57%。不過，若就今年以來表現觀察，證期局指出，今年截至10月28日止，台股上漲29.38%，相較香港漲幅20.84%、日本漲幅15.36%、新加坡漲幅10.61%、上海漲幅11.67%、深圳漲幅12.19%、韓國跌幅1.61%、美國道瓊漲幅12.74%。台股集中市場日均成交量約4220億元，相較去年同期增加52.23%。此外，今年截至9月底本益比約21.68倍，現金殖利率達2.44%，加計股票股利為2.56%，國內上市櫃公司截至113年9月底累計營收約31.49兆元，較去年同期增加11.91%，為歷年同期最高，截至今年10月28日，信用交易之整戶擔保維持率為169.95%。