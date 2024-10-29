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中國小米集團今年跨界造車，「SU7」純電動汽車3月正式上市，另外小米新打造的性能旗艦版「SU7 Ultra」也在今（29）日今日傳出喜訊，以6分46秒874的成績打破「綠色地獄」紐柏林北賽道的四門房車單圈最速紀錄，SU7 Ultra首次挑戰紐柏林就創下佳績，讓小米董事長雷軍十分自豪。根據《路透社》報導，自1927年以來，全長20.8公里的紐柏林賽道一直是汽車產業的終極試驗場，而雷軍今日在個人微博宣布，「SU7 Ultra Prototype」以6分46秒874的成績，成為紐北賽道史上最快四門車。雷軍表示，「為SU7 Ultra Prototype無與倫比的戰績自豪，更為我們的團隊無比驕傲，小米身為汽車產業新人，第一次造車，就敢於亮劍，敢於征戰紐北，印證了小米造車巨大決心與勇氣！量產車上市後，我們將繼續征戰紐北」。報導指出，以特斯拉為榜樣，中國電動車製造商一直在競相推出旗艦車型，以挑戰豪華傳統跑車，藉此證明自己的技術和創新能力。SU7 Ultra擁有1548馬力，從0加速到時速100公里僅需1.97 秒，極速上看350公里，從帳面看性能數據就十分驚人，實際跑圈的表現也確實優異。