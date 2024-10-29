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▲美國北卡羅萊納州，在當地時間17日展開2024美國大選的提前投票。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選進入最終倒數，根據《CNN》最新統計調查，距離選舉日還有一個星期，但這次全美47個州和華盛頓哥倫比亞特區已經有超過4300萬名選民進行提前投票，而這些提前投票的選民組成無論在年紀、支持政黨上都出現反轉，現任總統拜登（Joe Biden）週一也加入提前投票的行列，在家鄉德拉瓦州投給同黨的總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）。根據《CNN》與數據分析公司「Edison Research」和「Catalist」共同調查，包含北卡羅萊納州和喬治亞州等搖擺州在內等幾個州，都在提前投票首日創下紀錄，如今距離大選日只剩一週，全美估計已有4300萬位選民進行提前投票，而這也被認為與共和黨今年一改選戰策略，呼籲支持者提前投票，成功催出和過去不同的提前投票浪潮有關。《CNN》報導指出，若以政黨傾向來區分，那麼過去會選擇提前投票的多半是民主黨人，而許多共和黨人則傾向在選舉當日投票，不過今年川普競選團隊採取跟以往不同的戰略，鼓勵共和黨支持者提前或郵寄投票，因此這次提前投票的共和黨支持者佔了35％、比起2020年大選的28％還要高。調查指出，與前一次大選相比，提前投票的選民這次出現年紀較大、白人與共和黨支持者的比例更高了，其中符合「65歲以上」條件的選民佔所有提前投票的46％，比上次大選多了10％，而「30歲至39歲」則佔所有提前投票的9％，比上次大選的12％還要低。一名住在加州矽谷的台灣民眾就稱，很多當地選民已經開始提前投票，還有住在堪薩斯城的朋友打算出門親自提前投票，卻發現光是排隊就要等上三個小時，顯示今年的提前投票狀況踴躍。不過上一次美國總統大選正值新冠疫情，這已經讓提前投票的人數創下歷史新高，且在當時總計約1.58億張選票，有超過1/4為提前投票，如今提前投票的選民表現再度踴躍，也成為一項值得關注的變化。