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連結中國股市的永豐中國科技50大ETF（00887）股價變動異常，溢價一度高達223%，金管會請櫃買中心列專案查核，今（29）日公布兩大查核結果，經初步分析後，未發現特定帳戶交易集中或不法炒作，若未來檢調單位發現有異常情事，也將配合協助偵辦。櫃買中心指出，2024年9月下旬中國股市連日上漲，永豐投信發行之永豐中國科技50大ETF自9月30日以來交易情形熱絡，期間適逢10月1日至7日中國股市休市，10月1日起該檔ETF成交價逐步上漲，因而出現溢價情形。 此外，由於該檔ETF自10月7日起連續3個營業日符合櫃買中心公布注意交易資訊有價證券標準，本中心於10月9日晚間公告該檔ETF自10月11日開始列為處置有價證券，採取預收款券之處置措施。永豐投信自10月9日開始受理中科50大ETF申購作業後，溢價幅度已於10月17日收斂至3%以下。永豐投信未於10月8日申購當日如期完成申購作業說明經洽永豐投信提出說明表示，該公司10月8日因受理投資人申購數量太多，比對申購單、預估申購價金及申購買回系統平台登錄花費時間太長，致無法於系統申報時間截止(下午6時)前完成當日申購資料之申報，致使10月8日客戶申購中科50大ETF之作業無法完成。櫃買中心經查永豐投信10月8日申購作業因受理件數較多致作業時程有延遲情形，致未能於 ETF 交易作業平台傳輸截止時間前完成申報，使該日申購之部位(包含流動量提供者之申購)無法順利於申購次日(10月9日)透過交易市場賣出，以儘早釋出籌碼弭平大幅溢價情事，相關作業程序似有未符該公司「受益憑證現金申購暨買回申請作業處理準則」規定之情事。此外，有關中科50大ETF的交易是否涉及不法炒作，本中心已依監視制度辦法對買賣較大投資人，買賣較大證券商及融資、融券或借券增加較多投資人是否有交易異常或軋空之情事進行分析，經初步分析後，未發現特定帳戶交易集中或不法炒作，若未來檢調單位發現有異常情事，本中心將配合協助偵辦。