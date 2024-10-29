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▲強尼戴普（左）與潘妮洛普克魯茲曾一起演出《神鬼奇航》的第4集，現在又傳要再度攜手合作新的動作驚悚片。（圖／摘自IMDb）

曾經因為被前妻安柏赫德指為「家暴男」而遭到好萊塢各大電影公司放棄的的強尼戴普，在打贏與安柏的誹謗官司後，過了兩年多，終於等到在好萊塢解禁的一天？著名娛樂刊物好萊塢報導，稱他即將和曾數度合作的老搭檔潘妮洛普克魯茲，一起主演《捍衛任務》系列製片監製、《蜘蛛人：驚奇再起》系列導演馬克韋伯執導的最新動作驚悚片《Day Drinker》，是他這兩年多以來最具商業性、最符合好萊塢傳統的影片。強尼近日在受訪時，曾經語帶嘲諷的形容自己在好萊塢被當成像是殺妻疑犯O.J.辛普森那樣的麻煩人物，彷彿被業界放逐到蠻荒，現在看來他總算又能回來了。強尼戴普曾經是好萊塢最呼風喚雨的票房天王之一，尤其他領銜主演的《神鬼奇航》系列，全球票房常常突破10億美元。就在安柏赫德堅稱被他家暴後，迪士尼立刻取消原定拍攝《神鬼奇航》最新續篇的計畫，華納也將他在《怪獸與鄧不利多的秘密》角色換人接演，一時之間他彷彿成為禁忌，碰都碰不得。他與安柏赫德的誹謗官司讓全球都高度關注，最後彼此雖然都要賠償對方，他獲判得到的賠償金卻是要付給安柏的好幾倍，被視為是大勝利，粉絲也直呼要電影公司「還他清白」。儘管那時粉絲聲援強尼、喊得震天價響，好萊塢各大電影公司還是不敢立刻就把對強尼的禁令解除，他接到的第一部片約，是法國片《杜巴利伯爵夫人》，該片在坎城影展上首映，使強尼先在歐洲影壇成功回歸，他後來自己執導了以藝術家莫迪里亞尼生平為主軸的電影《莫迪》（直譯），好萊塢的大片邀約還是遲遲沒有來，直到近日《Day Drinker》相關訊息發布，才算是他正式又接到在好萊塢商業新片扮演主角的機會，極具指標性的意義。在「家暴男」污名還未能洗刷時，強尼感嘆自己被好萊塢封殺，即便現在看來禁令正在解除，他還是自覺一度被視為類似「殺妻疑犯」O.J.辛普森那樣的大麻煩，強調自己並沒有痛恨任何人，因為恨也需要對那個對象還在意，他根本不想再背負任何的包袱了。而強尼的粉絲，應該樂見他終能回歸好萊塢主流商業片，因為大家期待多時的《神鬼奇航》續篇，也許真的就有正式啟動的一天。