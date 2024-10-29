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▲美國總統大選將至，哪些名人挺川普和賀錦麗？（圖／NOWnews 製表）

美國總統大選倒數一周，民主黨總統候選人賀錦麗在最後造勢階段不斷請來演藝圈大咖明星助陣，另一方面，共和黨總統候選人川普聲勢看漲，民調更是強勢逆轉，特斯拉創辦人馬斯克至今更是已向支持川普的美國政治行動委員會（America PAC）提供上億捐款，各方關注名人效應究竟能有多少影響。美國公眾人物勇於對總統人選表態，好萊塢大咖明星以及當紅歌手紛紛湧向賀錦麗陣營，包含天后泰勒絲在美國大選辯論結束後，立刻表態支持賀錦麗，流行樂天后碧昂絲也在最近的造勢上台力挺賀錦麗。川普陣營除了有馬斯克支持之外，也獲得了加密貨幣圈的相挺，在造勢台上亦找來許多鄉村歌手助陣。另一方面，過去一向支持民主黨陣營的《華盛頓郵報》，這一次罕見決定不為任何2024年美國總統候選人背書，以後也不會出現《華郵》支持某位總統候選人的文章。被視為是背後老闆亞馬遜(Amazon)創辦人、《華郵》所有人貝佐斯（Jeff Bezos）向川普釋出善意的表現。《NOWnews今日新聞》為您整理美國各路表態挺川普和賀錦麗的名人圖表，究竟這些名人能帶來多少影響力，仍待最終大選結果證明。