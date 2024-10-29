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颱風康芮來襲，卓榮泰今（29）日前往中央氣象署了解颱風影響，並表示這次颱風將於晚間9時，增開會議並提供最新訊息。國民黨立委葉元之質詢時提問，為何建議氣象多一次預報？恐造成民眾要遲到晚間十點才能確定放假。卓榮泰則說，他沒有要改變現在的時間，希望晚上7時這次預報後，晚上9時再一次預報，至於是否列為參考，讓地方政府去考慮。立法院今天邀請行政院長卓榮泰進行能源配比及電價政策專案報告並備質詢。葉元之在質詢時表示，以前晚上7時最後一報，地方政府會在8時宣布是否放假，但若現在多9點一報，縣市政府為降低放錯颱風假機率，一定會等到9點氣象報告出爐，可能要到晚上10點才會宣布，這可能造成以後民眾要知道隔天有沒有放假，時間又會往後推遲。卓榮泰則說，若晚上7時到9時真的有快速、不可預期的變化時，政府有責任讓民眾第一時間知道，但停班停課要由地方政府決定，因此也可以按照晚上7點的預報決定。葉元之指出，過去氣象署是否研究過晚上7時到9時產生巨大變化，導致颱風假「錯放」，不然多這一次預報沒有意義，不然乾脆晚上11時也可再多一次預報，畢竟愈接近颱風來的時候會愈準。