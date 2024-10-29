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▲小嶋陽菜在結束簽書活動突遭一名40多歲的男子推倒強抱，該名男子被逮捕後自稱是台灣留學生。（圖／X @kojiharu_book）

▲小嶋陽菜的經紀公司發布聲明，表示將對試圖侵害、跟蹤、侮辱她的人採取法律途徑。（圖／X @kojiharu_book）

偶像女團AKB48初代「神7」成員小嶋陽菜，因為火辣的身材，加上甜美的臉蛋，被譽為是「日本第一美胸」，近期還推出寫真集，掀起搶購潮，不過昨（28）日小嶋陽菜卻在一場寫真書活動上遭到一名自稱是台灣留學生的42歲男子襲擊，如今經紀公司也對外發聲，祭出3點警告，表示會對所有侵害隱私、侮辱等行為採取法律途徑、針對網路上的惡意蒐證申請公開、加強藝人人身安全維護。回顧昨天小嶋陽菜遭遇襲擊一事，當時她人正在東京澀谷舉行寫真書的簽名活動，但在她即將要離開會場時，突然有一名40多歲的男子從人群中衝出，撲向小嶋陽菜，不僅強行抱住她，更將她推倒，讓周圍路人嚇壞，保安也立刻上前將男子拉開，最後警方到場逮捕該名男子，事後小嶋陽菜受到了極大的驚嚇，所幸沒有受傷。後續該名男子供認了所有罪行，但卻強調不是為了傷害小嶋陽菜，目前警方表示還在釐清男子的作案動機，推斷他可能已經跟蹤小嶋陽菜很長一段時間，才蹲守在活動現場想圖謀不軌。警方後續也透露小嶋陽菜的經紀公司日前就曾向警視廳諮詢，如果遇到激動粉絲該如何處理，因此警方推斷該名被逮的男子很可能就是當時小嶋陽菜公司所稱的激動粉絲。而經紀公司後續也發布聲明，宣布取消今天的活動：「雖然小嶋陽菜沒有受傷，但考慮到安全問題，出版社決定中止活動，讓期待的粉絲們失望了，在此誠摯道歉。」並列出3點警告，「對於任何侵害隱私、侮辱、跟蹤等行為，網路上的惡意中傷也都有立即蒐證，將申請公開發布者資訊，並提出法律手段，日後會與警察機關及委託律師討論對策。同時，為避免類似事件再度發生，日後將加強藝人的安全維護，感謝各方的支持。」