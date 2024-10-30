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北韓派兵援助俄羅斯接連遭揭露，韓國總統尹錫悅週二（29）對此與烏克蘭總統澤倫斯基進行通話，討論北韓向俄羅斯派遣部隊的最新情勢，同時也強調韓國與烏克蘭應保持緊密溝通，以便共同應對北韓的挑戰，例如計畫派遣200名脫北者協助烏克蘭，以進行心戰喊話，擾亂北韓士兵的士氣。根據《韓聯社》、《路透社》報導，韓國情報局近期向外界揭露，北韓自今年10月已向俄羅斯派遣超過1萬名士兵，這對全球安全造成潛在威脅。韓國總統尹錫悅對此就像北約秘書長、烏克蘭等強調，俄羅斯與北韓軍事合作的非法性對國際社會構成重大安全威脅，並可能對韓國國安造成嚴重風險。繼與北約秘書長通話後，尹錫悅週二也和烏克蘭總統澤倫斯基通話，並表示韓國必須徹底審查所有可能性並準備對策，而韓國與烏克蘭也應保持緊密溝通，以便共同應對北韓的挑戰。澤倫斯基則回應稱，「對於韓國持續協助守護烏克蘭主權與領土，我致上萬分謝意。我們討論俄軍侵略烏克蘭、以及北韓軍介入等議題。結論非常明確，那就是這場戰爭已經擴大成國際化戰爭。」另一方面，北韓外交部長崔善姬也傳出在同日離開平壤，前往俄羅斯進行正式訪問，這是她六週內第二次訪問俄羅斯。儘管克林姆林宮表示總統蒲亭不會接見崔善姬，但北約已確認北韓部隊已經派往庫斯克參戰，且兵力遠超美國的預估。在此背景下，韓國計畫派遣200名脫北者協助烏克蘭，以進行心戰喊話，擾亂北韓士兵的士氣。同時，美國五角大廈也表示，若北韓參戰，將不會對烏克蘭使用美國武器，並可能施加新限制。