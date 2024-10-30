我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據最新各國官方的預測路徑顯示，康芮颱風或南或北大致在台東縣一帶登陸，最新歐洲模式(ECMWF)系集平均路徑的登陸點，也大致在台東縣一帶。（圖／取自三立準氣象．老大洩天機專欄）

▲康芮颱風是「大眼颱」，眼牆通過的範圍也會比較寬，伴隨的「破壞性暴風」將對登陸點附近構成嚴重威脅。（圖／取自中央氣象署）

康芮颱風持續逼近台灣，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，康芮颱風在台東縣登陸的機率最高，衛星資料看來，康芮颱風是「大眼颱」，眼牆通過的範圍也會比較寬，因此伴隨著「破壞性暴風」，對登陸點附近的縣市也會構成嚴重威脅，千萬不可輕忽。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，根據最新各國官方的預測路徑顯示，康芮颱風或南或北大致在台東縣一帶登陸，最新歐洲模式(ECMWF)系集平均路徑的登陸點，也大致在台東縣一帶。觀察中央氣象署路徑潛勢預測圖，雖不確定性範圍已縮小，但仍包括台灣陸地及鄰近海域，歐洲模式個別系集模擬路徑幾乎都在台灣陸地，兩者的意義其實是類似的，隱含康芮颱風大致在台東縣登陸的機率是最高的，但若稍微偏南或偏北，也是有可能的。吳德榮示警，衛星資料顯示，康芮颱風是「大眼颱」，眼牆通過的範圍也會比較寬，伴隨的「破壞性暴風」將對登陸點附近構成嚴重威脅，「絕不可輕忽！」最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日受到東北季風及康芮颱風外圍環流影響，北部、東北部降雨時間長、雨勢增大，花東地區轉有陣雨，背風面中南部為晴時多雲。周四、五（31、1日）康芮颱風挾強風、豪雨侵襲，各地皆應嚴加戒備，山區最大總雨量達1200毫米。周五晚間康芮颱風脫離台灣，風雨漸歇；周六、周日（2、3日）各地天氣好轉，雖有殘餘水氣，但只有一點零星降雨的機率。