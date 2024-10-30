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▲康芮颱風今日上午7級暴風圈半徑，將再擴大為300公里，以中度颱風上限、上探強烈颱風之姿，持續往台灣陸地前進。（圖／取自林老師氣象站臉書粉專）

▲周四白天是康芮颱風影響全台灣最劇烈的時刻，預估整個台灣都明顯會出現豪大雨的發生可能。（圖/中央氣象署）

康芮颱風（國際命名：KONG-REY）今（30）日清晨5時30分發布陸上颱風警報，臺灣大學大氣科學博士林得恩透露，目前康芮颱風暴風圈半徑已擴大至300公里，正以中度颱風上限、上探強烈颱風之姿，持續往台灣陸地前進，且登台前將接近巔峰狀態。林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中發文，表示康芮颱風今日上午7級暴風圈半徑，將再擴大為300公里；近中心最大風速也由原先的45m/s增強為48m/s，以中度颱風上限、上探強烈颱風之姿，持續往台灣陸地前進。康芮颱風登台前將接近巔峰，受到颱風及外圍環流影響，今晚至明日風雨浪將最為顯著，北部、東北部、東半部及中南部山區都會有顯著且集中的累積降雨，台灣各沿海空曠地區及離島易有12級以上強勁陣風，沿海近岸的浪也有高達3至6米以上發生的機會。根據中央氣象署資料顯示，康芮颱風在今日上午5時的中心位置在北緯19度、東經125.1度，約在鵝鑾鼻東南方540公里海面上，以每小時14公里速度向西北前行，近中心最大風速每秒已經達48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，7級風平均暴風半徑擴大至300公里，10級風暴風半徑約100公里。而康芮颱風目前已發布陸上警報，中央氣象署科長林伯東示警，周四白天是康芮颱風影響全台灣最劇烈的時刻，預估整個台灣都明顯會出現豪大雨的發生可能，尤其是東半部地區，甚至都有可能有豪雨等級以上的降雨發生，提醒大家一定要特別留意。