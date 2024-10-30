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新北市一名34歲簡姓中配女子，涉嫌誘騙2親生幼女到新店碧潭溺斃，29日台北地檢署依殺人罪起訴，移審台北地院國民法官法庭分案審理，法官審理認為簡女涉犯重罪，裁定當庭羈押。簡女2013年自湖南省嫁來台灣，與白姓丈夫育有2女，與公婆同住在新北市中和區的南勢角，但簡女不滿公婆疼孫，卻對她百般刁難，7月初與婆婆、丈夫發生口角後，帶著2名8歲和10歲的女兒到新店碧潭玩，卻將2女兒騙下水，任由女兒們被水沖走溺斃，自己卻獨自上岸。檢警調查，事後簡女雖然一度想要輕生卻沒勇氣，在附近不斷徘徊，最後步行到碧潭派出所向警方自首，警消獲報後展開搜尋，才在碧潭裡撈起已溺斃的2幼女。29日下午國民法官庭開庭審理時，簡女數度當庭泣訴認錯，法官也跟著三聲嘆息，問她「殺小孩是因為小孩比較弱嗎」、「是因為在水中覺得水太冷、呼吸很困難嗎？」、簡女哭著認錯稱「我應該帶小孩去公園玩都好」，說不知自己如何爬上岸，「我喝了很多水，肚子很脹，當時沒有知覺，我心已死，我很痛苦」。法官三度嘆息說「一定很痛苦！妳的小孩臨死前就是承受這樣的痛苦」，法官看著簡女幽幽說「講這些，是希望妳好好想想，自己做了什麼，然後，珍惜自己生命」。因為簡女是陸籍人士，在台灣已無固定居住所，涉犯殺人重罪，逃亡可能性高，公訴檢察官建請繼續羈押簡女，簡女也說「因為我也沒地方去，我犯的錯，我要勇於面對！」，辯護律師表示尊重簡女想法。法官審酌，簡女犯罪嫌疑重大，涉犯10年以上重罪，重罪常伴隨逃亡之常情，並斟酌其行為導致兩名兒童生命無法回復，即日起繼續羈押。審理中第1次羈押，為期不得逾3個月，但可聲請延押。