康芮颱風（國際命名：KONG-REY）持續接近台灣，中央氣象署已發布陸上警報，前中央氣象局局長鄭明典今（30）日發文透露，康芮颱風已有強颱特徵，外圍環流會先替沿海帶來顯著強風。氣象粉專「觀氣象看天氣」也認為，康芮颱風發展成強颱已是臨門一腳，甚至有機會衝擊今年西太風王，可說是28年以來最胖的登台颱風。

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鄭明典今日一早在臉書發文，表示康芮颱風已經有強烈颱風的特徵，而康芮外圍環流大，沿海強風將會相當顯著，提醒大家注意路樹倒塌和掉落物的問題；另外東部預測雨量很高，也要注意土石崩落的問題。

▲康芮颱風（圖／取自鄭明典臉書粉專）
▲康芮颱風已經有強烈颱風的特徵，而康芮外圍環流大，沿海強風將會相當顯著。（圖／取自鄭明典臉書粉專）
康芮有機會衝擊今年西太風王！28年來最胖登陸颱

氣象粉專「觀氣象看天氣」則指出，康芮颱風的暴風圈十分廣闊、對稱，根據中央氣象署最新預報，康芮颱風風速已提升至48m/s，且暴風圈已達300公里，意味著強度已達中颱上限，「目前康芮還有大概18小時的發展空間，發展成強颱已是臨門一腳，甚至有機會衝擊今年西太風王。」

從Multiplatform分析風場中可見，康芮颱風暴風範圍已超過2015年蘇迪勒颱風，而1996年賀伯颱風暴風圈達350公里，因此從歷年登台颱風來看，康芮可說是繼賀伯以來「最胖的登台颱風」，為各地所帶來強風也會相當顯著，提醒大家務必嚴加戒備。

▲康芮颱風（圖／取自氣象粉專「觀氣象看天氣」）
▲根據中央氣象署最新預報，康芮颱風風速已提升至48m/s，且暴風圈已達300公里，意味著強度已達中颱上限。（圖／取自氣象粉專「觀氣象看天氣」）

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