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▲康芮颱風此次特色就是「全島強風」，外掛300公里暴風半徑，大到差點能包住兩個台灣。（圖／中央氣象署提供）

▲不只是颱風核心侵襲的恆春花東會有強風，全台灣都要留意9級以上強陣風。（圖／中央氣象署提供）

康芮颱風（國際命名：KONG-REY）今（30）日上午8時已發展為強烈颱風，中央氣象署清晨5時30分發布陸上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，康芮颱風暴風半徑達300公里，差點能包住兩個台灣的暴風範圍，大到能讓風從北邊繞過中央山脈吹翻北部及西部海線，可說是開外掛撲台。氣象粉專「台灣颱風論壇」在Threads上發文，表示康芮颱風比起山陀兒，可說是走得又快又乾脆，也大致是從花東至恆春近海通過。而康芮颱風此次特色就是「全島強風」，外掛300公里暴風半徑，「這是差點能包住兩個台灣的暴風範圍，大到足夠讓風從北邊繞過中央山脈，一路吹翻北部和西部海線。」「台灣颱風論壇」也貼出歐洲模式的強陣風模擬圖，不只是颱風核心侵襲的恆春花東會有強風，就連全台上空都是「橘紅一片」。雖然康芮颱風主軸是強風，但也會挾帶雨勢，目前預估豪雨集中在東部、恆春、全台山區，其他地方也有陣陣雨勢，「可不是只有風沒有雨啊」，提醒民眾好好做足防颱準備。而颱風周四登陸台灣幾乎底定，但撞山之後會減弱非常快，預估周五午後就可以力拼陸續解除警報。根據中央氣象署資料顯示，康芮颱風在今日上午5時的中心位置在北緯19度、東經125.1度，約在鵝鑾鼻東南方540公里海面上，以每小時14公里速度向西北前行，近中心最大風速每秒已經達48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，7級風平均暴風半徑擴大至300公里，10級風暴風半徑約100公里，且已發展為強颱。