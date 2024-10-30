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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，明天就要開延押庭。民眾黨前黨工、政治評論員吳靜怡今（30）日表示，目前鼎越開發前董座朱亞虎透露的賄款金流看似金額不多，卻都成了勾引老鼠的麵包屑，「柯文哲沿路吃，卻也吃了好幾年，蘇乞兒變胖老鼠」。吳靜怡指出，除非明天「颱風假」，否則柯文哲「百分百一定繼續延押」。她認為，昨天週刊披露威京旗下的中工機械人頭政治獻金，終於掛扣上關鍵的台北市前副市長、立委黃珊珊。吳靜怡說，中工保全的前董事長也是朱亞虎，目前媒體只揭露中工高姓保全經理，「會不會中工保全捐贈政治獻金給民眾黨的人頭模組和京華城公司一樣？」如果是，累積起來恐怕也有好幾百萬，而柯文哲2020到2024年總統選舉後，都跟威京集團總裁沈慶京保持密切關係，「若有300多筆的相關政治獻金異常，加起來可是上千萬」。吳靜怡強調，前副市長彭振聲、北市議員應曉薇跟沈慶京這些「柯文哲的朋友們」都已經被裁定延押，柯文哲對案情什麼都不說，當然一定繼續押。