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台南市東山區驚傳棄屍事件！28日下午2時許，一名挖土機操作員在堤防草叢中發現一具遺體，遺體的雙手、雙腳被緊緊綑綁，雙腿疑被打斷，死者疑為來自嘉義的呂姓男子（32歲），生前恐遭受虐待，警方昨天傍晚迅速逮捕2人到案，初步了解疑似債務糾紛引起，還有一名主嫌在逃。據了解，警方28日先透過指紋比對，追查出死者疑為呂男，後續進一步查出呂男和一名劉姓男子疑存有債務糾紛，劉男找來謝姓、詹姓兩名男子約呂男外出見面，3人疑持刀恐嚇呂男，詳細案發情況，仍待進一步釐清。