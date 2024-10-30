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中央氣象署已發布「康芮颱風」海上陸上颱風警報。對此，基隆市環保局清潔隊持續加強溝面巡檢並清理側溝與排水系統，提高巡查頻率以確保溝渠與排水系統順暢。基隆市環保局指出，本周一起連續兩日清潔隊各班隊已出勤近200人次與超過20輛環保車輛與機具，分別於愛二路、仁二路、仁四路、劉銘傳路、成功一路、八堵路、東新街、信二路、中正路、基金一路、麥金路、深澳坑路、六合路、東明路、西定路等多處易淹水主要路段，進行水溝清理、清除水溝蓋與側溝引流孔雜物，確保本市各主幹道溝渠暢通。環保局長馬仲豪表示，因應康芮颱風逼近，基隆市長謝國樑指示環保局，務必加強並落實溝渠清整，以確保排水通暢，環保局將持續整備各項防颱前置作業。基隆市環保局呼籲，務請民眾於颱風來臨前再次巡視住家周邊的水溝蓋及排水孔，避免將花盆等物品放置在水溝蓋上影響排水。如發現雜物阻塞或淤積，可撥打1999市民熱線或環保局服務專線 (02) 2465-1115，環保局將即時派員前往清理，確維市民生命財產安全。