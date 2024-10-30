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憲法法庭上週五宣判國會改革法案的核心條文違憲，再掀朝野立委衝突。民眾黨立院黨團總召黃國昌更痛批這是「綠色大法官」呵護備至的判決；綠委王定宇則揭露，黃國昌曾在2016年同意任命大法官，質疑「難道黃國昌是綠色的嗎？」對此，黃國昌今（30）日表示：「那不是我立場轉變，是這8年的實際表現讓人失望透頂。」黃國昌今在立院受訪指出，他覺得王定宇的邏輯非常奇怪，並強調自己的立場並沒有變。黃國昌坦言，他2016年也支持過蔡英文參選總統，但8年後對她的執政表現、承諾跳票也強烈批判。黃國昌批評：「這群許宗力等人2016年上去的大法官，提出批判的恐怕不是只有我一個人，連你們民進黨前立委郭正亮都驚呼怎麼會墮落的這麼快。一再自我背棄、再自我背棄、再自我背棄。」黃國昌進一步表示，這批大法官8年來的表現，從一開始搞國民法官法的時候、從陪審參審就在司改國是會議搞黑箱，這件事情他2017年就公開批判過；「現在憲法法庭把自己搞成造神者，這樣的憲法法庭能不批判嗎？」他更反轟民進黨的立委自我角色錯亂，作為國會議員，國會調查權被憲法法庭閹割成這樣，跟其他先進國家相比慘不忍睹，結果到今天還出來護航，洋洋自得，「真的讓人不知道該說什麼。」