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▲張友驊生前和老婆陳美秀（中）鶼鰈情深，感情非常好。（圖／記者吳翊緁攝）

▲張友驊老婆陳美秀（中）在告別式上一一感謝外界的關心。（圖／記者吳翊緁攝）

資深名嘴張友驊本月初在街上意外跌倒，重摔後緊急送醫搶救，仍於11日不幸辭世，享壽71歲。張友驊的意外離開令各界震驚不捨，今（30）日親友齊聚告別式會場，為他送上最後一程。張友驊生前與妻子陳美秀鶼鰈情深，她也在告別式上深情緬懷，含淚訴說兩人相伴多年的故事，並感謝自己在事發當下就在他身邊，讓他有聽到自己的最後呼喚，兩人也有做好最後的告別。陳美秀在告別式上向親友們表示：「謝謝大家來陪伴他人生最後一哩路。」她提到，多年來身邊的親朋好友經常好奇地問他們為何會在一起，她說：「這個問題連我都很好奇，因為我們兩人性格截然不同。」陳美秀以大學導師的一句話：「寧可做痛苦的蘇格拉底，也不要當一隻快樂的豬。」來比喻兩夫妻的關係：「友驊當痛苦蘇格拉底，我就是那隻豬。」回憶與張友驊的生活點滴，陳美秀深情地說：「我是讀教科書長大的，而友驊愛看課外書；我思索的是自己，友驊則關注國家大事。」她透露，自己曾困惑兩人性格如此迥異，為何能共度半生。直到有一天她找到答案，發現是「純真」讓兩人心靈相通。她提起張友驊時常在她下班回家後躲到衣櫥，與她玩起「躲貓貓」，是兩人生活的溫暖記憶。她哽咽地感謝上天讓她在張友驊跌倒之際正巧在身旁，並在呼喊後得到張友驊的回應，讓兩人有了好好告別的機會。陳美秀說：「如今你已經了無牽掛，自由自在。我也接受你的抗議和拜託，會自己開講，不當靠夫族，讓我們彼此祝福各奔前程。」她最後含淚致意：「友驊兄，一路好走。」此外陳美秀也感謝救援張友驊的警察、救護人員與北醫醫療團隊，並向曾報導此事的兩岸媒體表達謝意：「我們不孤單，人生有笑有淚有愛，一切盡在不言中，唯有感恩、感恩再感恩。」