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台北市警局中正第一警分局偵查隊前隊長陳彥錦，被控四度性侵女部屬，涉犯強制性交等罪嫌，但陳不認罪，辯稱雙方為婚外情，合意性交但發生感情糾紛，台北地院審結，依公務員假借職務上權力故意犯強制性交等4罪，重判應執行有期徒刑7年，可上訴。檢方起訴指出，陳彥錦從2020年12月到2022年5月，分別於住家、車上與辦公室等處所，涉4度侵犯同1位女子，其中3次強制性交得逞、1次強制性交未遂，女方不甘受辱，2022年6月驗傷後向警局督察室、婦幼警察隊等單位檢舉。被害人事後就醫，檢附傷單向督察、婦幼警察隊檢舉，警方根據檢舉主動調查，將陳彥錦移送法辦，檢察官偵查時，陳辯稱與對方合意性交，全案是男女感情糾紛，自己只是婚外情，否認犯罪。不過，檢方根據證詞採信被害人說法，去年2月將陳依強制性交罪提起公訴，中正一分局隨即核予陳2大過免職。陳彥錦不服免職處分，提行政訴訟救濟，一審認定陳超過2個月才提訴訟，逾越最後的起訴時間，裁定駁回；陳不服提抗告，最高行政法院駁回抗告，陳免職確定。北院原訂2024年6月初宣判，但再開辯論審理後，今做出判決，依公務員假借職務上權力故意犯強制性交等4罪，重判陳彥錦應執行有期徒刑7年，可上訴。現年48歲的陳彥錦畢業於警察大學66期，年輕時曾任法務部前部長施茂林隨扈，歸建警職成為受培養的辦案人才，專長為緝毒工作，歷練北市文山第一警分局與中正一分局偵查隊長，原是被重點栽培的二線三星中階刑警幹部，本案被起訴後，陳已被記2大過免職。