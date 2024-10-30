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媒體報導，民眾黨主席柯文哲有18筆收賄金流，疑似替民眾黨立委黃珊珊、前立委邱臣遠和陳琬惠等人討選舉經費；民眾黨前中央委員張益贍昨在Threads發文，表示檢廉無法約詢黃珊珊，也是柯文哲繼續延押的原因，他要黃珊珊不要再「烏龍旋桌」（台語諺語，意指故意扭曲事實，因果倒置，借用權勢、利用時勢從中獲取利益），拖藍綠議員下水當遮羞布。媒體報導，柯和威京集團主席沈慶京會面後，由中工保全經理高銘鴻及威京會計陳慧玲，在2022年至2024年選舉期間，共拆18筆捐80萬2000元給柯文哲等人。張益贍對威京捐款提出六大疑點，他說陳慧玲捐款方式可疑，分十次用現金捐款共10萬元，而邱臣遠捐款2000元卻用匯款方式，時間點也很可疑，2023年12月與2024年1月，時間點和柯文哲競選總部高達2億現金的捐款，用匿名方式時間重疊，另外是否為標記在帳上其他匿名捐款來源？十萬元只是冰山一角？張益贍說，外界質疑黃珊珊的不是2018年議員選舉政治獻金，而是2022年市長選戰，因為她當時有副市長的實質影響力，黃珊珊不要烏龍旋桌，拖藍綠議員下水當遮羞布，而競選總部大量匿名捐款，黃珊珊在出國前說是會計師偷懶，做帳的半年都說不清楚，怎麼可能要求查帳的檢廉2個月查出來？張益贍說，黃珊珊的立法院保護傘，讓檢廉無法約詢，也是柯文哲繼續延押的原因，所以黃珊珊辭掉立委主動說明，或民眾黨開除其黨籍，才是解除柯文哲羈押的關鍵。