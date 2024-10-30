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今年第21號颱風「康芮」今（30）日清晨發布海上陸上颱風警報，行政院長卓榮泰昨要求氣象署，晚間9點再增開會議提供最新訊息，至於是否要延後宣布，則讓地方政府去考慮。最終，北北基桃原則上仍於晚上8點宣布是否停班課，而台中市則延至晚間10點宣布是否停班課。中度颱風康芮來勢洶洶，過去氣象署會在宣布停班課前一天的晚間7時，與縣市首長召開會議，不過，昨天經卓榮泰建議後，本次颱風將於晚間9時再增開會議提供最新訊息，卓也說，是否列為參考，讓地方政府去考慮。針對北北基桃，台北市政府發言人殷瑋強調，原則上是晚上8點對外宣佈是否停班課，已是行之有年的慣例。台北市長蔣萬安也說，原則上是8時向市民報告，因為如果太晚的話，可能會造成市民困擾。至於台中市，台中市長盧秀燕今天宣布，未來台中市政府在陸上颱風警報發布後，延至晚間10點宣布是否停班課。