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美國共和黨總統候選人川普日前接受專訪時再次提及，稱台灣拿走了美國晶片生意，若須保護就要支付保護費。對此日籍資深媒體人矢板明夫表示，那就太好了，台灣不是沒錢，付錢就可以保障國家安全，為什麼不付？以前台灣是想找人保護，但「捧著豬頭找不到廟門」，而現在廟門打開了，裡面有人在向台灣招手，台灣的選擇，難道不應該是趕緊進去？對於川普稱要跟台灣收保護費，矢板明夫說，那就太好了，台灣又不是沒有錢，付錢就可以保障國家安全，那為什麼不付？並說明給美國「保護費」，就像買汽車付保險一樣。如果買了一輛新車，保險公司不允許上保險，那自己一定非常擔心出事，甚至不敢開車上路。但假如有一天，保險公司突然說「趕緊繳保險費」，那一定會十分開心。因為允許上保險，以後就敢安心上路了。矢板明夫表示，其實包括日本和韓國，世界上的很多國家都向美國以各種形式繳「保護費」，比如說駐日美軍的很多費用，都是由日本政府負擔的。正因為如此，日本這麼多年來才可以不怕俄羅斯、北韓、中國的威脅，安心地發展，並創造出經濟奇蹟。矢板明夫說，不知道為什麼，在台灣有很多人堅定地認為，美國應該要保護台灣，但不能收保護費。這種吃霸王餐、佔人便宜的邏輯，明顯沒有道理。也有很多人認為川普不講信用，收了台灣的錢之後，可能在關鍵的時刻不出手保護台灣，那麼台灣豈不成了冤大頭？矢板明夫表示，仔細想想，這種邏輯似乎也不成立。美國就像保險公司一樣，全世界有很多客戶，到處收費。如果某一客戶出事，保險公司不理賠的話，那不是等於砸了自己的招牌？以後別的國家都不會好好付錢。最後矢板明夫表示，以前的台灣想找人保護，但「捧著豬頭找不到廟門」，而現在廟門打開了，裡面有人在向台灣招手，台灣的選擇，難道不應該是趕緊進去？「以後就有神明保佑了」。