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憲法法庭日前宣判國會擴權法案多數條文違憲，讓國民黨立委翁曉玲、台灣民眾黨立委黃國昌等人不滿。律師林智群昨天表示他收到律師公會寄給他「成年監護」的修法建議，說大部分法案都是經過多年才完成，黃和翁強行推國會擴權法案閉門造車，立院院會當天才拿出，狠酸黃國昌不是做事的料。林智群在臉書表示，「成年監護」這樣一個議題，學者專家跟十幾個律師從2016年開始到2023年，六年間開了47次會議，從德國法、日本法、信託制度，到相關法律草案（民法、家事事件法、審理細則），逐一逐項進行討論，才完成300多頁的報告跟修法建議，給立法委員參考。林智群說，真正的修法，這樣才是常態，大部分的法案都是這樣慢慢地、慢慢地思考、討論、調整文字，經過幾年，幾十次研討會，才完成的，而不是立法委員在委員會都看不到法條，黃國昌跟翁曉玲兩個人閉門造車，最後一天還在調整文字，院會當天才拿出來，直接送院會表決（菜還是生的，就送上桌），舉手贊成的立法委員，根本不知道那個法案裡面寫什麼東西。林智群說，這個社會還是有很多法律人默默在做實事，黃國昌那種演技派的才不是做事的料，他還酸如果會舉手就可以當立法委員，那找小學生擔任也可以。