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▲網友分享同事跑去7-11買Super Junior聯名的便當要當午餐，讓他好奇討論韓團什麼時候開始攻佔台灣。（圖/Dcard）

▲7-11在和「Super Junior-D&E」特別合作推出的商品，不只有便當，還有飯捲、麵包以及飲品總共10樣。（圖/記者張嘉哲攝）

▲記者也實際購買7-11在和「Super Junior-D&E」聯名的韓式糖餅麵包，包裝外真的有贈送簽名小卡！（圖/記者張嘉哲攝）

▲實際開箱兩張簽名小卡都是同一款！不過是東海及銀赫的合照，手氣雖然欠佳沒抽到不同款，但一張卡兩個滿足啦！（圖/記者張嘉哲攝）

韓星偶像小卡超商也能抽！超商龍頭7-11近日抓緊韓流偶像商機，首度與韓國人氣團體「Super Junior-D&E」合作，推出一系列的韓味美食，購買還能免費蒐集簽名小卡，結果瞬間爆紅，在社群平台上，不少女粉絲分享掃光貨架上的微波食品畫面，掀起廣大討論。也有網友發現同事也跟上流行，好奇查看Super Junior成員的社群平台，才發現韓團在台灣的火熱程度非常高！有網友在「Dcard」貼文指出「辦公室的同事早上就帶了7-11跟Super Junior聯名的便當要當午餐，以前沒有關注他們，最近在IG限時動態瘋狂被女生好友洗版，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「SJ真的紅好久！這幾年又常來台灣，粉絲黏著度超級高。」事實上，該網友提到同事買的這個聯名便當，，特別將SJ子團D&E成員東海以及銀赫印製在包裝上，讓ELF（Super Junior粉絲名）抵擋不住魅力就想購買！特別的是，，近幾日在社群平台「Threads」上每天都可以看到有人在開箱，，不過要特別注意的是，《NOWnews》記者近兩天去7-11都撲空沒買到，店員都表示已經完售，，實際拆開兩張贈送的小卡，，只能說這波7-11滿滿誠意為ELF謀福利，如果喜歡Super Junior的人可別錯過囉！📍贈送小卡活動截止日期：10月31日📍贈送小卡指定品項：韓式爆漿燻腸起司飯卷、韓式部隊鍋湯便當、韓式辣魷魚拌麵、韓式泡菜豆腐鍋、韓式糖餅麵包、韓式燒肉泡菜飯糰。