韓星偶像小卡超商也能抽！超商龍頭7-11近日抓緊韓流偶像商機，首度與韓國人氣團體「Super Junior-D&E」合作，推出一系列的韓味美食，購買還能免費蒐集簽名小卡，結果瞬間爆紅，在社群平台上，不少女粉絲分享掃光貨架上的微波食品畫面，掀起廣大討論。也有網友發現同事也跟上流行，好奇查看Super Junior成員的社群平台，才發現韓團在台灣的火熱程度非常高！
有網友在「Dcard」貼文指出「辦公室的同事早上就帶了7-11跟Super Junior聯名的便當要當午餐，以前沒有關注他們，最近在IG限時動態瘋狂被女生好友洗版，然後再看一下銀赫跟東海的IG，身邊好多女生朋友都有追蹤，瞬間變成山頂洞人，韓團什麼時候進攻台灣女生圈的呢？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這是SJ子團D&E，他們大概15年前就攻進來了....」、「超級狠，一個可以紅快20年的團體，我連一個便當都搶不到」、「少女時代、Super Junior同時期的，基本上那時韓流整個就殺進來了」、「韓團開始流行最早應該是神話、酷龍，但是真正爆紅到主流確實是從SJ開始的」、「SJ真的紅好久！這幾年又常來台灣，粉絲黏著度超級高。」
7-11聯名Super Junior-D&E推鮮食、飲品！女粉絲狂掃抽小卡
事實上，該網友提到同事買的這個聯名便當，是7-11和「Super Junior-D&E」特別合作推出的商品，不只有便當，還有飯捲、麵包以及飲品總共10樣，特別將SJ子團D&E成員東海以及銀赫印製在包裝上，讓ELF（Super Junior粉絲名）抵擋不住魅力就想購買！
特別的是，這次的聯名鮮食上面都會隨機贈送一張明星簽名小卡，全系列一共有6款，近幾日在社群平台「Threads」上每天都可以看到有人在開箱，還有女粉絲一口氣就是掃光貨架上的鮮食，只為了集滿一套明星小卡，顯見Super Junior-D&E人氣紅不讓，不過要特別注意的是，贈送小卡活動期限只到10月31日，想蒐集小卡的人動作要快哦！
Super Junior-D&E鮮食搶購時段曝光！韓式糖餅麵包、小卡開箱
《NOWnews》記者近兩天去7-11都撲空沒買到，店員都表示已經完售，於是在今（30）日早上5時抵達門市，果不其然門市貨架上才剛補好貨，韓式爆漿燻腸起司飯卷、韓式部隊鍋湯便當、韓式辣魷魚拌麵、韓式糖餅麵包都有，而且上面真的有贈送小卡！
記者實際也買了兩個韓式糖餅麵包，吃起來有濃厚的花生味，搭配黑糖肉桂的味道，整體不錯吃，搭配黑咖啡當早餐非常適合，實際拆開兩張贈送的小卡，獲得東海以及銀赫合照的簽名小卡，不過兩張都是同一款，手氣欠佳哭笑不得，只能說這波7-11滿滿誠意為ELF謀福利，如果喜歡Super Junior的人可別錯過囉！
🟡7-11 X Super Junior-D&E鮮食小卡活動
📍贈送小卡活動截止日期：10月31日
📍贈送小卡指定品項：韓式爆漿燻腸起司飯卷、韓式部隊鍋湯便當、韓式辣魷魚拌麵、韓式泡菜豆腐鍋、韓式糖餅麵包、韓式燒肉泡菜飯糰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這是SJ子團D&E，他們大概15年前就攻進來了....」、「超級狠，一個可以紅快20年的團體，我連一個便當都搶不到」、「少女時代、Super Junior同時期的，基本上那時韓流整個就殺進來了」、「韓團開始流行最早應該是神話、酷龍，但是真正爆紅到主流確實是從SJ開始的」、「SJ真的紅好久！這幾年又常來台灣，粉絲黏著度超級高。」
7-11聯名Super Junior-D&E推鮮食、飲品！女粉絲狂掃抽小卡
事實上，該網友提到同事買的這個聯名便當，是7-11和「Super Junior-D&E」特別合作推出的商品，不只有便當，還有飯捲、麵包以及飲品總共10樣，特別將SJ子團D&E成員東海以及銀赫印製在包裝上，讓ELF（Super Junior粉絲名）抵擋不住魅力就想購買！
特別的是，這次的聯名鮮食上面都會隨機贈送一張明星簽名小卡，全系列一共有6款，近幾日在社群平台「Threads」上每天都可以看到有人在開箱，還有女粉絲一口氣就是掃光貨架上的鮮食，只為了集滿一套明星小卡，顯見Super Junior-D&E人氣紅不讓，不過要特別注意的是，贈送小卡活動期限只到10月31日，想蒐集小卡的人動作要快哦！
Super Junior-D&E鮮食搶購時段曝光！韓式糖餅麵包、小卡開箱
《NOWnews》記者近兩天去7-11都撲空沒買到，店員都表示已經完售，於是在今（30）日早上5時抵達門市，果不其然門市貨架上才剛補好貨，韓式爆漿燻腸起司飯卷、韓式部隊鍋湯便當、韓式辣魷魚拌麵、韓式糖餅麵包都有，而且上面真的有贈送小卡！
記者實際也買了兩個韓式糖餅麵包，吃起來有濃厚的花生味，搭配黑糖肉桂的味道，整體不錯吃，搭配黑咖啡當早餐非常適合，實際拆開兩張贈送的小卡，獲得東海以及銀赫合照的簽名小卡，不過兩張都是同一款，手氣欠佳哭笑不得，只能說這波7-11滿滿誠意為ELF謀福利，如果喜歡Super Junior的人可別錯過囉！
🟡7-11 X Super Junior-D&E鮮食小卡活動
📍贈送小卡活動截止日期：10月31日
📍贈送小卡指定品項：韓式爆漿燻腸起司飯卷、韓式部隊鍋湯便當、韓式辣魷魚拌麵、韓式泡菜豆腐鍋、韓式糖餅麵包、韓式燒肉泡菜飯糰。