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《三立新聞》記者馬郁雯日前獨家揭露柯文哲案的神祕帳冊，指民眾黨主席柯文哲帳冊上「1500小沈」就是1500萬沈慶京，引發軒然大波，當時名嘴李正皓多次出面維護馬郁雯，更協助她走法律程序。而馬郁雯被《CTWANT》直擊，多次下班後到李正皓的住處過夜，戀情就此曝光。其實馬郁雯除了大爆柯文哲收取慶京1500萬元之外，先前也曾質疑民眾黨立委黃國昌開直播收斗內，違法政治獻金規定，還曾不斷揭發新竹市前市長高虹安弊案。被封為「最強揭弊女神」的馬郁雯畢業自長榮大學大傳系，先是主跑社會與司法，近來也負責立法院，由於她的個性嗆辣敢言，經常被網友出征。而馬郁雯先前獨家報導柯文哲USB中有神秘帳冊，裡面內容記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，還強調這一條線她已經營至少有7年，消息來源有200%的可信度。消息曝光後引發軒然大波，北檢被外界質疑洩露消息，當時前立委蔡正元在節目稱馬郁雯是「陪睡換獨家」，馬郁雯憤而提告，還在臉書發文表示：「第一時間非常感謝李正皓提供律師協助，也謝謝公司支持我以法律行動捍衛自身權益，我態度很清楚，為了捍衛個人名譽清白與採訪聲譽，我會提告到底！」不過馬郁雯後來被北檢傳喚，要求說明獨家新聞的來源，她卻當庭改口稱消息不是來自檢調體系，是公家機關以外的人，打臉自己之前的說法，一度遭受不少罵聲。其實在此前，馬郁雯獨家報導高虹安與建商過從甚密，當時踢爆不少內幕，遭民眾黨新竹市議員李國璋點名「在政治圈與媒體圈劣跡斑斑，以造謠抹黑為其生存之道」，馬郁雯也不客氣回嗆，「所有報導或揭露之新聞內容均經合理查證，皆有所本，問心無愧。此一初心，從未改變，不是旁人惡意指摘就可令我畏懼而退縮。」李國璋事後雖道歉，但馬郁雯仍堅持告到底。此外，黃國昌去年7月舉辦公平正義大遊行時，馬郁雯因麥克風遭搶走，不滿黃國昌只會罵綠媒，「拿電視台標籤來混淆視聽，替他違建並占用國有地的事實，轉移焦點。我只是想問，現在是誰在踐踏新聞自由，不就是黃國昌本人嗎？」今年4月，馬郁雯也質疑黃國昌開直播收斗內，違法政治獻金規定，不少「昌粉」湧入馬郁雯臉書留言攻擊，當時她一口氣提告21人，其中有2人還是員警。