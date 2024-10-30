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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國防部今天表示，「少量」北韓部隊已部署在毗鄰烏克蘭邊境的俄羅斯庫斯克（Kursk）地區，美方擔心這些北韓官兵恐被派去對抗基輔軍隊。法新社報導，這是美國首次證實庫斯克地區有北韓部隊部署，自8月以來，烏軍一直在該地區展開地面攻勢，並控制了數百平方公里的俄羅斯領土。五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）談到北韓軍隊時說：「有跡象表明，確實已有少量北韓軍隊部署在庫斯克州，另有數千人快要或即將抵達。」賴德表示，「我們擔心他們的確有意派遣這些部隊對抗烏軍，或至少在庫斯克地區支持對烏克蘭的作戰行動」，並稱具體如何運用這些部隊還有待觀察。北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）昨天表示，北韓軍隊已部署庫斯克地區，而美國迄今僅對北韓軍隊可能部署在當地表示擔憂。華府表示，俄羅斯境內目前共有約1萬名北韓軍人。專家表示，北韓可能希望獲得從監視衛星到潛艦等軍事技術，以及莫斯科可能提供的安全保證，作為提供這些部隊的回報。隨烏克蘭衝突發展，俄羅斯和北韓強化了政治軍事聯盟。平壤因發展核武計畫，而莫斯科則因對基輔發動戰爭而雙雙遭受國際制裁。路透社報導，南韓也譴責北韓軍隊進駐俄羅斯領土，南韓官員擔心俄羅斯可能會向平壤提供某些回報。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天和南韓總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）通話後表示，北韓的舉措將把俄烏戰爭推向新階段。他社群平台X寫道：「這場戰爭正在變得國際化，已不只是兩個國家的事了。」南韓表示，如果北韓軍隊加入俄烏戰爭，首爾可能會開始向烏克蘭提供武器。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）並未否認已有北韓軍隊進駐俄國。（譯者：劉文瑜/核稿：張茗喧）1131030