康芮颱風（國際命名：KONG-REY）今（30）日上午升級強颱，目前持續朝台灣接近。氣象粉專「天氣風險」指出，康芮颱風暴風圈今晚深夜就會開始接觸東半部陸地，明日中午前後颱風登陸時，各地風雨會來到最大；另個氣象粉專「台灣颱風論壇」也曬出衛星圖，可見康芮颱風已發展為大型「黑色甜甜圈」，正朝台灣撲來，畫面相當驚人。
氣象粉專「天氣風險」今日在臉書發文，表示康芮颱風在過去幾天不斷增強後，目前強度已來到中颱上限，衛星雲圖上也可以看到大又明顯的颱風眼。康芮颱風今日會穩定朝西北方向移動，暴風圈今晚深夜就會開始接觸台灣東半部陸地，周四白天颱風中心將登陸台灣東南至恆春半島，「在這之前還有再增強的空間。」
而目前康芮颱風暴風半徑已來到300公里，預計全台灣都會進入暴風圈，周四晚間颱風中心進入台灣海峽後就會開始北轉，因為後期速度加快，周五台灣各地會陸續脫離暴風圈，屆時影響才會逐漸趨緩。
康芮颱風明日中午前後登陸！各地風雨來到最大
今日受到颱風外圍環流及東北風影響，各地風速增強，水氣也變多，雨區將從一早的大台北、宜花地區，擴展到整個北部跟東半部，中南部地區受到地形阻擋，只會感受到雲量增多，沒有顯著的降雨。各地近海都會出現強陣風，岩礁或堤防可能會出現瘋狗浪，不建議接近觀浪。
明日中午前後颱風登陸時，各地風雨會來到最大，「具體來說會因為颱風穿越台灣本島前後的風向不同有差異」，目前預測在颱風登陸前，迎風面北部、東半部降雨會持續增大，局部山區會有豪雨以上的降雨發生，尤其是在登陸周遭的中南部地區，一定要用最高規格防颱。
康芮明日下半天快速減弱！周五白天告一段落
明日下半天在颱風過山後，颱風中心強度快速減弱並開始偏北移動，但因逆時針環流的關係，西半部的風雨會順著南風到西南風，由最南邊的恆春半島依序往北影響中南部地區，風雨最大的時間會落在周四下午至周五清晨，期間北部、東半部的降雨會逐漸趨緩，周五白天西半部的風雨也可望進入緩和的階段，晚間康芮颱風中心北上到長江口一帶後，影響才算告一段落。
而周末隨著颱風遠離，台灣又回到秋天常見的東北季風天氣型態，北部、東半部有短暫雨，中南部則是晴午後山區陣雨天氣，因冷空氣不強，各地低溫都可望維持在20度以上。但受颱風跟東北季風的影響，風浪長期偏大，搭乘海運的朋友要多留意航班資訊，另外後續土壤含水量較高，山區道路會較為脆弱，提醒用路人也要多留意路況。
氣象粉專「台灣颱風論壇」則發文表示，強颱康芮環流非常紮實、完整、龐大，且路徑大致底定，提醒大家趕緊做好防颱準備，並附上衛星圖，可見康芮颱風已發展為大型「黑色甜甜圈」，正朝台灣撲來。不少網友見狀驚呼，「很圓！很美但也很恐怖」、「這顏色好深好紮實啊」、「路徑看起來是要硬槓中央山脈了」。
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而目前康芮颱風暴風半徑已來到300公里，預計全台灣都會進入暴風圈，周四晚間颱風中心進入台灣海峽後就會開始北轉，因為後期速度加快，周五台灣各地會陸續脫離暴風圈，屆時影響才會逐漸趨緩。
康芮颱風明日中午前後登陸！各地風雨來到最大
今日受到颱風外圍環流及東北風影響，各地風速增強，水氣也變多，雨區將從一早的大台北、宜花地區，擴展到整個北部跟東半部，中南部地區受到地形阻擋，只會感受到雲量增多，沒有顯著的降雨。各地近海都會出現強陣風，岩礁或堤防可能會出現瘋狗浪，不建議接近觀浪。
明日中午前後颱風登陸時，各地風雨會來到最大，「具體來說會因為颱風穿越台灣本島前後的風向不同有差異」，目前預測在颱風登陸前，迎風面北部、東半部降雨會持續增大，局部山區會有豪雨以上的降雨發生，尤其是在登陸周遭的中南部地區，一定要用最高規格防颱。
康芮明日下半天快速減弱！周五白天告一段落
明日下半天在颱風過山後，颱風中心強度快速減弱並開始偏北移動，但因逆時針環流的關係，西半部的風雨會順著南風到西南風，由最南邊的恆春半島依序往北影響中南部地區，風雨最大的時間會落在周四下午至周五清晨，期間北部、東半部的降雨會逐漸趨緩，周五白天西半部的風雨也可望進入緩和的階段，晚間康芮颱風中心北上到長江口一帶後，影響才算告一段落。
而周末隨著颱風遠離，台灣又回到秋天常見的東北季風天氣型態，北部、東半部有短暫雨，中南部則是晴午後山區陣雨天氣，因冷空氣不強，各地低溫都可望維持在20度以上。但受颱風跟東北季風的影響，風浪長期偏大，搭乘海運的朋友要多留意航班資訊，另外後續土壤含水量較高，山區道路會較為脆弱，提醒用路人也要多留意路況。
氣象粉專「台灣颱風論壇」則發文表示，強颱康芮環流非常紮實、完整、龐大，且路徑大致底定，提醒大家趕緊做好防颱準備，並附上衛星圖，可見康芮颱風已發展為大型「黑色甜甜圈」，正朝台灣撲來。不少網友見狀驚呼，「很圓！很美但也很恐怖」、「這顏色好深好紮實啊」、「路徑看起來是要硬槓中央山脈了」。
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