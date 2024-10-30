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知名百萬網紅愛莉莎莎今年年初因不滿總統大選結果，遂於個人社群平台發文轉貼投開票的過程，還表示自己支持的柯文哲之所以落選，是「我輸得起，但因為作票才輸我真的無法喔」引發爭議。對此，中選會知悉後依加重誹謗告發愛莉莎莎與轉發的網友等21人，案經台北地檢署偵辦，今（30）日以罪嫌不足等理由，將21人全都不起訴處分。本屆總統大選由民進黨候選人賴清德當選，1月13日開票當日，力挺民眾黨候選人柯文哲的網紅愛莉莎莎，先是在社群網站表示，「難過一天就好，明天開始要振作」，豈料後續突然開始轉貼選務人員處理投開票的過程影片，更發文「監票團隊傳來的，我輸得起但因為作票才輸我真的無法喔…原來投票箱內層都藏一堆票？」質疑中選會在總統大選作票，包括選務人員記錯票數、沒有確實亮出選票。對此，中選會蒐證後，將包含愛莉莎莎在內等21名，轉發影音訊息的網友依加重誹謗罪移送法辦，其中部份被告真實身分不明，不過北檢3月傳喚愛莉莎莎出庭時，她因出國遊學未到案也未請假，再度引發議論。後續檢察官改4月再次開庭，愛莉莎莎親自說明案情，當時沒帶身分證的愛莉莎莎以健保卡報到，全案經偵辦後，今日以罪嫌不足等理由，將包含愛莉莎莎等涉案21人皆獲不起訴處分。