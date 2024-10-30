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▲張友驊遺孀透露張友驊臨終前的最後場景。（圖／記者吳翊緁攝）

▲張友驊遺孀陳美秀（中）感嘆張友驊一生都在工作，沒有好好照顧自己。（圖／吳翊緁攝）

資深名嘴張友驊本月初在街頭意外跌倒重傷，經搶救後仍於11日辭世，享壽71歲。今（30）日，張友驊的告別式在親友陪伴下舉行，遺孀陳美秀及家屬、好友們齊聚一堂，為他送上最後一程。陳美秀在儀式結束後，對媒體敘述了意外發生的經過，以及數日以來陪伴張友驊病榻旁、開示他放下一切的心路歷程，她相信張友驊一定有聽到她最後的呼喚，回憶張友驊的一生，她語帶哽咽，感嘆他一生奉獻給工作，希望他走後能善待自己。與張友驊結縭35年的遺孀陳美秀提到，意外發生當天兩人正在街頭散步，張友驊不慎跌倒，頭部重傷陷入昏迷。她回憶急救現場情景，表示在醫護人員施行急救時，她曾大聲淚喊「老爺、驊驊，我在這裡」，說到激動處陳美秀也忍不住哽咽，而當下張友驊恢復了兩到三次心跳，隨即被送往台北醫學大學附設醫院搶救。雖然張友驊當時正昏迷中，但她深信這聲呼喊張友驊一定聽到，並一直在病榻前陪伴，聯繫張友驊曾掛念的朋友們來道別。說起先生張友驊的一生，陳美秀感性地說，他雖事業成功，但也帶著「人生的陰影」。她表示，在最後一天她特地開導他，希望無論是美好與陰影，他都能放下，無罣礙地走完最後一程。她說：「這一生，他都沒有好好照顧自己，非常節儉，我都笑他是王永慶第二，毛巾一直用一直用。」陳美秀描述與老公多年相處的過程，她感嘆，張友驊的人生只有買書看書、買茶喝茶、買菸抽菸，一生都為工作投入全部心力，對自我卻格外克制，「最後我想跟他說，希望他善待自己，這一生他最虧欠的人就是自己。」雖然悲傷，但她最後還是以幽默的話語表達對亡夫的祝福：「我笑說你要像我一樣，當個快樂的豬，別再給自己這麼多壓力。」張友驊的突然離世讓家人和各界為之悲痛，親友們在告別式上以深情致意，並期待他能在另一個世界安心而無憂。