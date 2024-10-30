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新北市中和區昨（29）日上午傳出凶殺案，67歲張姓老翁在公寓三樓租住處，持刀刺殺房東太太，張姓老翁犯案後自行騎腳踏車到派出所自首，警方當場逮捕上銬，全案依殺人罪偵辦。據了解，行兇的張姓老翁今年7月和兒子，一起向75歲洪姓女房東承租一棟公寓三樓，但在承租期間，雙方疑似因為噪音和租金問題，早有嫌隙，29日爆發口角衝突，張姓老翁一氣之下竟然拿枴杖刀，將洪姓女房東當場刺死，張姓老翁行兇後還先洗澡，換下血衣滅證，騎單車到派出所，向警方表示，與「阿嬤」發生爭吵後，阿嬤對她飆髒話，他氣憤下持刀殺害阿嬤，員警迅速到現場確認，果然發現洪女陳屍在張男住處。警方調查，洪姓死者陳屍在廚房，身上有十多處刀傷，有兩處致命刀傷在脖頸處，脖頸處還留有掐痕，現場還遺留一把血跡斑斑的枴杖刀；張男坦承枴杖刀即為凶刀，29日上午兩人因故發生口角，洪女對他飆罵三字經，盛怒下持枴杖刀往洪女脖子砍去，他還憤怒掐住洪女脖子，確定洪女身亡才離開現場。據悉，洪女為張男的房東，張男每月繳交六千元房租，但入住後洪女認為張男父子時常發出噪音，常與張男爭執，日前洪女要求張男每個月多支付水電費及網路費三千元，張男不滿與洪姓房東大吵，28日上午兩人再度爭吵，張男一氣之下表示要退租，並要洪女退還一萬五千元租金，洪女不但拒絕還向張男飆髒話，因此埋下殺機。洪姓死者為前永和市長洪一平的妹妹，但她與家人斷聯已久，張男19歲的兒子也已到警局協助辦案，但張男兒子有身心障礙，說不清楚案情，警方將持續釐清。