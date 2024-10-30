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▲石英（左）過世享壽82歲，女兒林千鈺（右）也是知名8點檔演員。（圖／林千鈺臉書）

資深演員石英（林忠平））今（30）日傳出過世消息，享壽82歲。民視指出，石英死因是自然老化，於台大癌醫中心過世。過去他曾演過《娘家》、 《夜市人生》、《父與子》等多部八點檔，精采表現令人印象深刻，如今撒手人寰也讓粉絲相當不捨，他的妻子吳玲與女兒林千鈺也都是知名演員。石英家人證實石英死訊，表示石英已在27日下午3點45分於家人的陪伴下離世，石英的子女表示，爸爸曾說過：「演戲演一輩子很幸運。演戲的人娛樂大眾服務社會帶來歡樂，對於自己而言也很快樂，就像是人間的神仙，真的很好！」他們也相信石英已經到另一個世界繼續散播歡樂散播愛了。家屬透露，他的身後事一切從簡，僅在11月17日於台北市第二殯儀館舉行追思告別式，「還望關心家父的各位媒體與朋友們能寬宥體諒。雖然家父離開了，希望他演一輩子戲劇所帶給大家的反省與感動，能化成力量永遠支持著我們每一個人，也祝願大家平安健康！」【石英家人聲明全文如下】致所有愛護石英的朋友們：家父於10月27日下午3點45分，在家人陪伴下自然安詳辭世。家父自1966年參加電影公司演員招考出道以來，一直致力於台灣戲劇演出，他在接受媒體採訪時曾說：「演戲演一輩子很幸運。演戲的人娛樂大眾服務社會帶來歡樂，對於自己而言也很快樂，就像是人間的神仙，真的很好！」，相信家父已經到另一個世界繼續散播快樂散播愛了。在此特別感謝台大癌醫中心吳耀銘副院長及ICU所有醫護人員，在家父入住期間給予像家人般的無微不至照顧，點滴感銘在心，誠摯表達萬分感謝。遵循家父遺願身後事從簡不叨擾大家，僅規劃11月17日於台北市第二殯儀館舉辦追思告別式，還望關心家父的各位媒體與朋友們能寬宥體諒。雖然家父離開了，希望他演一輩子戲劇所帶給大家的反省與感動，能化成力量永遠支持著我們每一個人，也祝願大家平安健康！林千鈺 林義山 敬上