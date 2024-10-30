日本70歲人氣聲優古谷徹今年5月被爆料與小37歲的粉絲發生不倫戀，關係甚至長達4半，期間更對女方暴力相向，甚至還要求女方到醫院墮胎，重創他形象。就連日前開播的《七龍珠DAIMA》經典角色「飲茶」也緊急撤換，知情人士推測，古谷徹可能就此悄然引退。

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古谷徹超過一半的人生都在配音，10歲就進入聲優產業的他幫許多人氣動漫角色配過音，如《名偵探柯南》的安室透、《巨人之星》的星飛雄馬以及《機動戰士鋼彈》中的阿姆羅等，皆由古谷徹配音。

▲為《名偵探柯南》中的人氣角色「安室透」配音的人氣聲優古谷徹被爆出婚內不倫，古谷徹今（22）日也透過親自發聲明承認外遇，並曾向對方施暴、要求對方墮胎。（圖／翻攝自古谷徹X、X）
▲古谷徹爆出家暴醜聞，宣布退出《名偵探柯南》中的人氣角色「安室透」的配音工作。（圖／翻攝自古谷徹X、X）
交往期間毆打女方、要求墮胎　日媒推測恐就此引退

根據《日刊現代》報導，古谷徹與一名小他37歲的粉絲外遇長達4年半的時間，每當兩人有爭執時古谷徹都會動手毆打女方，甚至在女方懷孕後逼迫她墮胎。事情被爆料後，古谷徹出面道歉，並宣布退出《名偵探柯南》的安室透、《航海王》中的薩博等角色的配音工作。

據相關人士透露，古谷徹在醜聞爆發後形象重創、事業全部停擺，「這不僅是不倫戀，還涉及家暴與墮胎，未來恐怕也不會有新的合作邀約上門，考慮到古谷徹年事已高，推測可能就此退休」。

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