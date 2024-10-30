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美國總統大選逼近，川普當選機率升高，比特幣價格重返7萬美元大關。由於金管會9月底已開放「專業投資人」可透過券商複委託投資海外比特幣ETF（指數股票型基金），今（30）日在立法院財政委員會立委追問，何時開放一般民眾投資？金管會主委彭金隆表示，先看專業投資人交易狀況，半年後再來評估檢討。今日在財委會包括國民黨立委賴士葆、民進黨吳秉叡等都關注比特幣交易相關議題。賴士葆認為，若川普當選，對比特幣相當有利，現在已開放專業投資人透過複委託的方式投資比特幣ETF，是否有機會開放一般投資人投資？彭金隆表示，這是逐步開放，先開放給風險承受度較高的專業投資人後續再來評估執行成效、交易量，半年可以是一個觀察點，看實施結果再來評估是否要開放給一般投資人。吳秉叡也追問虛擬資產專法進度，彭金隆表示，將舉行4次公聽會，6月前會把定稿送進行政院。由於目前公會有登記的業者有26家，要先分類，規模大小及業務性質不同，有交易所、交換商及保管商，專法必須根據不同屬性訂不同規格，畢竟開放後會直接影響市場，要謹慎研究。由於明年起將正式啟動虛擬資產業者登記制，金管會檢查局長童政彰也透露，11月起陸續排定6家金融業者，根據去年金管會對虛擬貨幣投資金檢發現有4大缺失，包括沒落實KYC（認識客戶）、交易監控不足、留存交易紀錄不完備及個人資料保護問題。