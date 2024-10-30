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▲何欣純強調台中人最期待的，就是在供氣穩定下可以更早脫煤。（圖／記者顏幸如攝，2024.10.30）

環境部今天下午將就「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」召開環評審查會議，包括副院長江啟臣在內的國民黨籍台中立委，今指台中人猶如被剝4層皮，主張增加一部燃氣機組，就要拆除一部燃煤機組。綠委蔡其昌則提醒，中火以氣換煤除了改善空氣品質，另有戰備考量，國安單位必須評估，若台灣沿岸被中國封鎖導致氣體無法輸入，是否須啟用平日備而不用的燃煤機組。國民黨籍台中立委楊瓊瓔、顏寬恒、廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪今（30）日在立法院舉行記者會，藍委指出，台中火力發電廠有10個燃煤機組，未來新建燃氣機組，經濟部卻只承諾拆除4個，為何要保留6個？依發電量來看，「增一氣，拆兩煤」都綽綽有餘，前經濟部長王美花可以承諾增一拆一，現任部長郭智輝卻無法承諾台中人？立法院副院長江啟臣也認為，興建中的2座燃氣機組加上舊有的燃煤機組，中火將成為全球最大的火力發電廠，他再次呼籲政府，應重視中部地區國人的健康權，「增氣就必須減煤」。和立法院交通委員會在台中港勘查的綠委蔡其昌、何欣純則持不同看法。蔡其昌指出，過去他擔任副院長時爭取中火以氣換煤，唯有將以氣換煤做好，才能兼顧不缺電與改善空氣品質，當務之急就是積極爭取趕快落實。至於蓋了燃氣機組後，燃煤機組是否該拆除，他認為「必須務實、理性看待」，加上國安單位評估。若完全用不著，當然要拆；若依國安需求留下一兩座，假設有天燃氣發電不足，或台灣沿岸被中國封鎖導致氣體無法輸入，燃煤機組能否發揮效能？他不堅持蓋幾座拆幾座，但主張燃氣機組蓋好後，在未涉及國家危急下，燃煤機組不能再發電。何欣純強調「減碳減煤，越早越好」，台中人最期待的，就是在供氣穩定下，可以更早脫煤，不讓中火繼續成為台中人的夢魘。