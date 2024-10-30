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▲張友驊和陳美秀（中）膝下無子，告別式由姪子、姪女帶領送行。（圖／記者吳翊緁攝）

▲林美秀在張友驊的頻道上，澄清丈夫的死因。（圖／張友驊 YouTube）

資深名嘴張友驊本月初於台北街頭意外跌倒重摔，經緊急送醫搶救後，仍於11日不幸辭世，享壽71歲。今（30）日親友們齊聚告別式會場，由於張友驊與結縭35年的妻子陳美秀膝下無子，儀式由姪子、姪女帶領送行。張友驊的靈堂佈置以粉色、白色系花藝為主，遺照上的他帶著微笑，穿著招牌米色西裝，親切模樣彷彿依然在場。資深媒體人陳琴富在告別式前也轉達家屬想法，因為張友驊生前對香煙過敏，特別提醒前來致意的親友以雙手合十致敬即可，不必上香。回顧張友驊出事經過，3日晚間他與妻子林美秀在吳興街散步，疑似踢到花圃失足，頭部撞擊地面後昏迷不醒，妻子立即求助派出所。救護人員到場時，張友驊已無呼吸心跳，經使用AED和CPR急救後恢復生命跡象，但意識依然昏迷，被緊急送往台北醫學大學附設醫院。經過多日搶救，仍不幸於11日離世。張友驊的死因引發外界揣測，許多粉絲猜測可能是心臟病導致跌倒，但妻子林美秀日前特地澄清，張友驊並無心臟病史，死亡證明上註明的是「無法明示原因的心跳停止」，頭部撞傷亦非致死原因。林美秀強調，連醫生都無法明確說明原因，呼籲外界不要再妄加揣測，尊重逝者。