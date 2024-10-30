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近日有網友披露財政部雲端發票抽獎活動，竟有4個人重複中了8項包括iPad、iPhone等大獎，引發爭議，連民眾黨立委張啓楷也忍不住嘲諷「最有官方色彩的詐騙集團上線啦？」就算每秒抽一次獎，幾百億年都很難看到。財政部國稅局舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，有逾9萬人參加，但近日批踢踢網友踢爆，竟然有4個人在不同階段的活動中重複中大獎。國稅局對此爭議卻僅回應，抽獎、開獎流程一切合法，爭議難平。對此，民眾黨立委張啓楷也發文指出，網紅Cheap說他問了AI機率，「有9萬人抽獎，一共三次中獎機會，前兩次有5個中獎名額，最後一次有9個中獎名額，請問同樣的4個人中獎兩次或以上的機率是多少？」結果第一款AI「Claude」計算出機率為1/25,602,045,019,537,024,000,000,000,000,000,000。簡單來說，即使每秒進行一次抽獎，持續進行幾百億年也很難看到這種情況。第二款更常見的ChatGPT則表示，4個人中獎兩次或以上的機率是非常低的，接近於零。張啓楷認為，財政部昨夜發出新聞稿，除了強調抽獎、開獎程序合法之外，另表示會針對民眾反映抽獎不公進行查證。他呼籲社會大眾不妨繼續觀察，看財政部會怎麼說。