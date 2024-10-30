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北檢偵辦民眾黨主席柯文哲的京華城案，傳破解柯貼身祕書「橘子」許芷瑜的雲端行事曆，被民眾黨立委黃國昌譏「已知用火」。民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年昨天說，黃國昌不用再辯解，他懷疑自己手上那些資料都是黃國昌和民眾黨立院黨團主任陳智菡透過管道放到他那邊的，因為柯文哲若延押，黃國昌是最大受益者。林冠年在《新台灣加油》中說，黃國昌和陳智菡都在演一齣戲，叫「不是核心想要硬擠進核心圈」的戲，橘子的確有去威京總部，重點不是破解行事曆，是把這行事曆和柯的行事曆兜一起，有這行程，可見北檢掌握他們和鼎越開發公司前董事長朱亞虎的行程。林冠年說，黃國昌不用再辯解，他都懷疑自己手上的料，包括薪資、公布帳冊的料，是不是黃國昌和陳智菡透過管道放到他那的，因為黃國昌就是柯文哲繼續延押的最大受益者，現在每個小草開講，最後壓軸、音樂最澎湃、情緒最高昂的時候就是黃國昌，他接收小草情緒、黨員票。林冠年說，黃國昌現在要做的就是12月要選黨代表、推代理主席，最後黃袍加身變成黃國昌主席。