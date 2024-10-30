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▲立法院院長韓國瑜緬懷張友驊，題字「德望流方」。（圖／記者吳翊緁攝）

▲洪秀柱緬懷張友驊，題字「典型宛在」。（圖／記者吳翊緁攝）

▲立法院國民黨團總召傅崐萁緬懷張友驊，題字「德範永存」。（圖／記者吳翊緁攝）

資深名嘴張友驊本月初在街頭意外跌倒重摔，送醫急救後仍於11日不幸辭世，享壽71歲。張友驊驟然離世令各界不捨與震驚，今（30）日親友齊聚告別式會場為他送行。張友驊生前交友廣泛，立法院院長韓國瑜、立院國民黨團總召傅崐萁、洪秀柱等人皆致上花籃緬懷，表達對他的追思。在各界送上的花籃中，立院國民黨團總召傅崐萁題字「德範永存」，洪秀柱題字「典型宛在」，韓國瑜則以「德望流方」表達敬意，展現張友驊的德行與風範將長存人心。遺孀陳美秀在告別式上哽咽致意，感謝上天讓她在張友驊跌倒之際正巧在身邊，使兩人得以好好道別。她深情表示：「如今你已經了無牽掛，自由自在。我也會遵從你的心願，自己開講，不當靠夫族，讓我們彼此祝福各奔前程。」她並含淚送別：「友驊兄，一路好走。」此外，陳美秀特別感謝現場救援的警察、救護人員及北醫醫療團隊，並向報導此事的兩岸媒體表達謝意：「我們不孤單，人生有笑有淚有愛，一切盡在不言中，唯有感恩、感恩再感恩。」張友驊意外發生在本月3日晚間，當時他與妻子正在吳興街巷弄散步，疑似因踢到花圃失足，頭部撞擊地面後陷入昏迷。妻子陳美秀緊急向派出所求救，救護人員趕抵後發現張友驊已無呼吸心跳，經AED電擊去顫器與CPR急救後恢復生命跡象，但依然沒有意識，隨即被送往台北醫學大學附設醫院。經過數日昏迷搶救，最終仍不幸於11日辭世。