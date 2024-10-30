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▲寒舍集團旗下四家飯店推線上旅展，像是喜來登大飯店「十二廚自助餐廳」自助餐券優惠最低6.9折起，目前餐廳正推出10款「期間限定抹茶甜點吃到飽」輪番上陣。（圖／台北喜來登提供）

▲義饗食堂「龍蝦牛小排海陸雙饗雙人分享套餐」2728元，還可享自助吧吃到飽。（圖／捷絲旅提供）

▲台北美福大飯店的「彩匯自助餐廳」甜點受到矚目，裡頭有多道甜點都是由日本神戶甜點大師們所設計。（圖／記者葉盛耀攝）

▲50樓Cafe自助餐廳為新北最高的景觀餐廳，擁有360度環場無邊際美景。（圖／50樓Cafe提供）

▲JR東日本大飯店台北的「鉑麗安平日午晚餐自助餐券」旅展價1,150元，另加碼買十送一。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

▲台北士林萬麗酒店的士林廚房，祭出「週一、週二高級和牛吃到飽」、「週三、週四鱈場蟹吃到飽」。（圖／士林萬麗提供）

▲凱撒飯店連鎖推出「788元聯合自助餐券」可適用於台北3家自助餐廳，圖為台北新板希爾頓酒店-悅市集全日餐廳。（圖/希爾頓飯店官網）

▲高雄萬豪豪享自助餐廳位於高雄萬豪酒店9樓，擁有400席舒適寬敞的座位。（圖／高雄萬豪提供）

▲2024 ITF台北國際旅展於11月1日至11月4日在台北南港展覽館登場。（圖／NOWnews社群中心）

ITF台北國際旅展將於11月1日在南港展覽館登場，多家飯店都有參與，甚至也推出線上旅展，其中自助餐廳的吃到飽餐券是民眾必搶商品之一，最優惠為圓山大飯店自助餐券，竟打至4.9折。《NOWnews今日新聞》整理此次全台飯店推出的吃到飽餐券優惠共有47家餐廳，完整資訊一次看。▪️十二廚自助餐廳平日自助午餐券每組4張，原價6556元，特價5000元，約7.6折。▪️十二廚自助餐廳平日自助午餐券每組4張，原價6556元，特價4600元，約7折。▪️十二廚自助餐廳平日自助晚餐券每組4張，原價6996元，特價5600元，約8折。▪️十二廚自助餐廳平日自助晚餐券每組4張，原價6996元，特價5200元，約7.4折。▪️十二廚自助餐廳平日自助下午茶券每組4張，原價4356元，特價3000元，約6.9折。▪️十二廚自助餐廳假日自助餐券每組4張，原價7876元，特價6600元，約84折。▪️十二廚自助餐廳假日自助下午茶券每組4張，原價5236元，特價3800元，約7.3折。▪️探索廚房平日自助午餐券每組4張，原價7436元，特價5600元，約7.5折。▪️探索廚房平日自助午餐券每組4張，原價7436元，特價5200元，約7折。▪️探索廚房平日自助晚餐券每組4張，原價7436元，特價6000元，約8.1折。▪️探索廚房平日自助晚餐券每組4張，原價7436元，特價5600元，約7.5折。▪️探索廚房平日自助下午茶券每組4張，原價4796元，特價3600元，約7.5折。▪️探索廚房平日自助下午茶券每組4張，原價4796元，特價3400元，約7.1折。▪️探索廚房假日自助餐券每組4張，原價8756元，特價7200元，約8.2折。▪️探索廚房假日自助下午茶券每組4張，原價5676元，特價4400元，約78折。▪️MU TABLE自助餐廳平日單人晚餐券每張原價1518元，特價980元，約6.5折。▪️MU TABLE自助餐廳假日單人晚餐券每張原價1738元，特價1180元，約6.8折。▪️泰市場單人平日晚餐或雙人早餐套票（5張/套）原價8690元，特價6500元，約7.5折。（晶華快閃店限定）▪️栢麗廳平日下午茶雙人優惠券原價2376元，特價1799元，約7.6折。買10張加贈1張單人平日下午茶券。▪️栢麗廳平日下午茶4人優惠券原價4752元，特價3399元，約7.2折。買10張加贈1張雙人平日下午茶券。▪️栢麗廳/泰市場平日自助美饌雙人環遊券（可任選雙人栢麗廳午餐或雙人泰市場午晚餐）原價3476元，特價2699元，約7.8折。買10張加贈1張單人平日環遊午餐券。▪️栢麗廳/泰市場平日自助美饌4人環遊券（可任選4人栢麗廳午餐或4人泰市場午晚餐）原價6952元，特價4899元，約7折。買10張加贈1張雙人平日環遊午餐券。▪️三燔本家/三燔北投平日午餐雙人鍋物放題環遊券，原價2,376元，特價1,799元，約7.6折。▪️三燔本家/三燔北投平日午餐四人鍋物共鍋放題環遊券，原價4,752元，特價3,399元，約7.2折。▪️故宮晶華平日晚餐熱饌港點吃到飽四人優惠券(買10張加贈1張平日雙人晚餐熱饌港點吃到飽券 )原價6,156元，特價3,999元，約6.2折。▪️義饗食堂窯烤龍蝦牛小排海陸義大利麵雙人券（套餐含:窯烤龍蝦牛小排海陸義大利麵二份、自助享用蔬食吧及哈根達斯冰淇淋無限享用）原價3,872元，特價1,999元，約5.2折▪️敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐套券組（5+1張）原價9768元，特價6000元，約6.1折，平均1張1000元。▪️敘日全日餐廳＆大廳酒吧下午茶通用券每張原價2156元，特價1300元，約6折。▪️彩虹座通用自助餐券每張1450元（原價1925元），買10送1，換算每張1318元，約6.8折。▪️彩虹座午晚餐套票（每套10張）1萬4000元（原價1萬9250元），買1套送1張，換算1272元，約6.6折。▪️彩虹座下午茶套票（每套10張）9000元，（原價1萬1550元），買1套贈1張，換算每張818元，約7折。▪️彩匯自助餐廳下午茶餐4人同行券原價4840元，特價3360元，約6.9折。▪️彩匯自助餐廳單人券10張原價1萬2100元，特價8800元，7.3折。▪️彩匯自助餐廳單人券原價1210元，特價930元，約7.7折。▪️彩匯自助餐廳午餐單人券5張原價8800元，特價6900元，平均每張1380元，約7.8折。▪️彩匯自助餐廳單人券10張原價1萬7600元，特價1萬3500元，平均每張1350元，約7.7折。▪️彩匯自助餐廳晚餐單人券5張原價1萬450元，特價8250元，平均每張1650元，約7.9折。▪️彩匯自助餐廳單人券10張原價2萬900元，特價1萬6000元，平均每張1600元，約7.7折。▪️遠東Cafe周一至周五自助午餐或晚餐10客套組原價1萬8480元，特價1萬3550元，平均每客1355元，約7.3折。▪️遠東Cafe周一至周五自助下午歡10客套組原價1萬1880元，特價8650元，平均每客865元，約7.3折。▪️遠東CAFÉ周一至周五午餐或週一至週四晚餐單人券四張券組，原價5,632 元、優惠價4,320元 ，約7.7折。▪️平日周一至周五自助午/晚餐券（1客）原價1209元，特價930元，約7.7折。▪️平日周一至周五自助午/晚餐券4客組原價4836元，特價3668元，約7.6折。▪️平日周一至周五自助午/晚餐券10客組原價1萬2089元，特價9050元，約7.5折。▪️盛宴自助餐廳平日下午茶券原價869元/張，特價650元/張，約7.5折，買10張贈送平日單人午餐券1張，買20張贈送平日單人晚餐券1張。▪️盛宴自助餐廳平日雙人午餐券原價2398元/張，特價2000元/張，約8.3折。▪️歐風館平日自助午餐單人券原價1408元，特價1200元，約8.5折。買10張送1張。▪️歐風館平假日自助下午茶單人券原價986元，特價750元，約7.6折。買10張送1張。「鉑麗安平日午晚餐自助餐券」原價1,480元+10%，旅展價1,150元，買十送一，平均下來每張1,045元。▪️Garden Kitchen平日（周一至周五）午間自助美饌單人券原價1408元，特價990元，約7折。▪️Garden Kitchen平日（周一至周五）午間自助美饌單人券一套10張原價1萬4080元，特價9000元，約6.4折。MJ Kitchen自助餐廳平日自助午餐單人券每張特價999元（約6.4折）、平日自助晚餐單人券每張特價1099元（約66折）、假日自助午餐或晚餐單人券每張特價1199元（約67折），購買滿10張再送平日自助午餐或晚餐單人券1張。展場每日11：00限定優惠，包括平日松鶴自助午晚餐單人券、平日松鶴自助下午茶單人券、平假日花園咖啡廳英式下午茶雙人券與假日圓苑中式夫人下午茶雙人券，每張666元起，士林廚房平日午晚餐自助餐券套組（十張一組）原價1萬8480元，特價1萬1,500元，約6.2折，每張1150元能享有鱈場蟹吃到飽。推出聯合餐券，單張售價1788元，10張/套優惠價1萬6880元，等於每張平均1688元。▪️長榮桂冠酒店（基隆）咖啡廳，一張聯合餐券可任選平日午餐或晚餐兩客自助式百匯，相當於原價7.6折；▪️長榮桂冠酒店（台中）咖啡廳，一張享有雙人自助餐；▪️長榮鳳凰酒店（礁溪），一張聯合餐券享有雙人自助早午餐兩客（不分平假日），等於每人844元；▪️長榮文苑酒店（嘉義）咖啡廳，持一張享有平日自助午餐2客贈送金牌啤酒1瓶(600ml) 或 平日自助晚餐2客▪️台糖長榮酒店（台南）吃遍天下自助餐廳，一張可享用平日自助午餐或晚餐2客。推出「2,080元聯合餐飲券」買10張送1張，可用於老爺酒店集團旗下12家餐廳，其中共有8家吃到飽餐廳。「788元聯合自助餐券」可適用於台北3家自助餐廳（台北凱撒大飯店-Checkers 自助餐廳、台北凱達大飯店-百宴自助餐廳、台北新板希爾頓酒店-悅市集全日餐廳），以及1家泰式餐廳（板橋凱撒大飯店- Lotus蓮花泰式餐廳）享用美食。搭配買10張送1張、買20張送2張優惠折扣，每人最低716元起。推出美食通用券，買10送2，平均一張1,067元，可拿來吃星級Buffet自助餐，包含福容桃園機場捷運A8店、嘉義福容voco酒店、福容淡水漁人碼頭店、福容花蓮店、福容福隆店。📍煙波集團- 全台6家飯店自助餐廳▪️「台南館－食東西自助餐廳」祭出「平假日早午餐通用券」12張券組，7.5折優惠價僅6,228元；「五六日自助晚餐雙人券」6張券組，8.2折優惠價5,154元；「平假日早午餐&五六日自助晚餐組合雙飽劵」6張券組，7.2折優惠價只要7,968元，加贈平日早午餐餐券乙張。▪️宜蘭及花蓮地區分館則祭出聯合餐券，「饗食宜花早午餐券」5張券組，6.8折優惠價2,250元，單張吃到飽只要450元；「饗食宜花漫饗晚餐券」5張券組，7.9折優惠價僅4,250元，皆適用於「宜蘭館」、「蘇澳四季雙泉館」、「花蓮館」、「花蓮太魯閣」和「花時間-宜蘭傳藝」。▪️平日自助式午餐原價1,188元，特價850元，約7.2折。▪️平日自助式晚餐券原價1,408元，特價1,030元，約7.3折。▪️假日自助式午晚餐券原價1,628元，特價1,250元，約7.7折。▪️豪享自助餐廳餐券平日（周一至周五）午餐券買10張送2張，原價1萬2144元，特價1萬120元，約8.3折。▪️豪享自助餐廳餐券平日（周一至周五）晚餐券買10張送2張，原價1萬6104元，特價1萬3420元，約8.3折。