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美國總統大選進入最終倒數，這次共和黨總統候選人川普（Donald Trump）改變戰略，鼓勵共和黨支持者提前或郵寄投票，讓今年的提前投票十分踴躍。不過，大幅增加的提前投票似乎也引發亂象，美國佛州竟然有開車民眾發現投票票匭躺在馬路上，而且裡面裝有選民投入的選票，相當離譜。根據《邁阿密新時報》報導，當地時間本週一晚上，一位民眾開車行經南邁阿密（South Miami-Dade）馬路時，看到路中央有1個藍色箱子和1包藍色帆布袋，民眾下車將箱子和帆布袋拿到車內檢查，結果發現竟是投票票匭，於是民眾「拾票不昧」，將票匭送到附近警局。南邁阿密選委會證實，民眾撿到的票匭內裝有選民投入的選票，稱此事是「人為疏失」造成。南邁阿密選委會在聲明稿中說明，負責運送選票的工作人員忘記鎖上卡車後部，開車離開時，票匭和帆布袋於是掉了出來，「值得慶幸的是，正直的公民做了正確的事，將票匭送回警局」。南邁阿密選委會強調，警方已核實所有封條完好無損，沒有任何選票被竄改或損壞。另外，南邁阿密選委會表示，雖然工作人員不是有意犯錯，但選務工作對錯誤「零容忍」，該位出包的工作人員已經被解僱。