我是廣告 請繼續往下閱讀

瑞士「Sarco」安樂死膠囊座艙上（9）月首次啟用，一位美國的64歲婦女在膠囊座艙內死亡，而瑞士警方事發後立即逮捕了現場多名嫌犯，當時警方說法是嫌犯涉嫌教唆及協助自殺，但最新傳出案情峰迴路轉，警方發現死者的脖子有像是勒痕的痕跡，懷疑全案可能涉及他殺。根據荷蘭《人民報》報導，當時警方逮捕的數位嫌犯中，就包括了《人民報》的攝影師，而攝影師僅是在場見證旁觀安樂死膠囊座艙使用，卻因此被拘留48小時，且不被允許他們與外界聯繫。報導指出，警方公開說法是指控他們涉嫌教唆及協助自殺，但是這罪名與被拘留的措施相比不符比例，尤其是警方不允許他們與外界聯繫以防止串供，然而教唆自殺與安樂死膠囊座艙的關聯顯而易見，究竟要串供什麼？《人民報》披露，其實警方發現死者的脖子有像是勒痕的痕跡，懷疑全案可能涉及他殺，首席檢察官史蒂崔（Peter Sticher）也在法庭上暗示，稱死者可能是被勒死的。這也是為何，Sarco營運商「最後的避難所（The Last Resort）」的總裁威利特（Florian Willet）至今仍被拘留。不過，法醫的正式驗屍報告尚未出爐，威利特的律師質疑檢方放出他殺嫌疑的風聲，只是為了爭取向法院延長羈押威利特的時限。另外，有消息人士透露，死者患有嚴重的免疫疾病與顱底骨髓炎，這可能會讓她的脖子出現類似勒痕的痕跡，而死者的兩個兒子則仍完全同意母親的決定，相信她是自願安樂死。對於本案，瑞士內政部長史奈德（Elisabeth Baume-Schneider）曾指出Sarco膠囊座艙並未通過產品安全法規，所以不得在市面流通。另外，Sarco膠囊座艙用到氮氣，因此必須符合化學品法律規定，但Sarco膠囊座艙也並不符合，所以使用Sarco膠囊座艙安樂死是不合法的。Sarco膠囊座艙使用一次收費約20美元，且Sarco膠囊座艙採用3D列印製成，製造與組裝均十分方便，因此在推出後就引發許多爭議，有人認為Sarco膠囊座艙的設計以及「最後的避難所」的推廣方式，都有美化自殺之嫌。