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▲有民眾發現財政部抽獎活動的名單，有4個幸運兒直接帶走8個大獎。（圖／翻攝財政部網站）

財政部為了推廣民眾使用雲端發票，辦理抽獎活動「雲端種樹趣e起集點樹」，結果竟然有4位民眾，重複抽到兩次大獎，引發質疑。對此，國民黨立委羅智強痛批，如果真的涉及舞弊，無疑就是政府拿納稅錢辦抽獎，來騙納稅人，要求財政部追查到底。羅智強指出，財政部為了推廣民眾使用雲端發票，辦理抽獎活動「雲端種樹趣e起集點樹」。結果三輪抽獎、9萬人參與、1700個獎項、19個大獎包括捷安特腳踏車與蘋果產品，竟然有4位民眾，重複抽到兩次大獎？羅智強提到，昨天，財政部說抽獎全程在律師見證下進行，過程公開公正。今天自己質詢財政部次長，次長也說，有沒有不法行為，一切還在查證；中獎人有無財政部員工，他不清楚，但財政部員工也可以參加抽獎。羅智強認為，財政部員工當然可以抽獎，但今天之所以社會如此關注的原因，是有4位民眾連續中獎兩次這個機率有多低？自己問統計學教授，他認為這機率小到很難比擬出來。再用ChatGPT去演算，跑了公式，答案叫做「十萬億分之一」。「簡單來說，這次抽獎的結果，從機率來看，幾乎不可能在現實發生。」羅智強直言，如果真的涉及舞弊，無疑就是政府拿納稅錢辦抽獎，來騙納稅人。這絕對不能容許，自己已經在質詢時就當場要求財政部加速調查速度，並要求追查到底。