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北京鼎泰豐爆發經營權內鬥，今（30）日上午，北京恒泰豐董事長林禮宏，在律師陪同下到台北地檢署，按鈴控告前董事長韓家宸、以及前總經理楊炳坤，涉犯《刑法》侵占及背信罪。北京恒泰豐餐飲公司指控前董事長韓家宸，未經董事會及母公司北京巨人控股公司股東會同意，今年8月在任期間，擅自宣布公告10月底結束北京等地共14家鼎泰豐餐廳營業，約有800名員工生計受到影響。但母公司北京巨人公司上週召開股東臨時會全面改派恒泰豐的董監事，解任韓家宸董事長職務，並強調未經董事會決議，任何人不得擅自處分公司資產，韓家宸未經恒泰豐董事會討論決定，也未向北京巨人報准，逕宣布北京等鼎泰豐分店結束營業，損害股東利益。因此，北京巨人董事、恒泰豐新任董事長林禮宏，才會和律師親自到台北地檢署，按鈴控告韓家宸及前總經理楊炳坤侵占、背信，北檢已由內勤檢察官受理偵辦。林禮宏受訪指出，恒泰豐原本由韓家宸及楊炳坤負責中國華北地區業務，北京巨人已指派恒泰豐新任團隊積極處理後續經營事項，但韓家宸拒絕交接所有財產、印章、帳簿及文件等資料，新任團隊曾於10月22日及25日2次發函告知，將於10月23日及28日前往前恒泰豐進行交接，但是，新任團隊抵達該處，韓家宸及楊炳坤卻拒絕開門而無法進入辦公處所，更無法進行交接。恒泰豐新任團隊表示，相關財務、人事、租金、設備等，都亟待恒泰豐新任團隊繼續處理，韓家宸非但侵佔相關財產、物品，已違背身為董事長及董事，為恒泰豐處理事務時應有的忠實及善良管理人注意義務，造成恒泰豐及北京巨人巨大損失，韓、楊2人行為已涉侵占及背信等罪嫌，因而4對2人提出告訴。